Met de dood bedreigde raadsleden uit Helmond reageren: 'Grote impact'

'Touw om haar nek en ophangen dit smerige strond kop'. Het is screenshot die de Helmondse politiek laat zien aan Omroep Brabant. Twee raadsleden zijn met de dood bedreigd naar aanleiding van een debat over een asielzoekerscentrum. Ze willen niet met naam genoemd worden, maar willen wel iets kwijt. De bedreigingen werden geuit in de reacties van een filmpje van Rechts Gelul.

Een van de raadsleden vertelt over de grote impact die de bedreigingen hebben. "Ik loop nu over straat, terwijl ik weet dat duizenden mensen het filmpje hebben gezien. Ik weet nu niet waar ik een reactie vandaan kan krijgen. Het is een ondermijning van de democratie." Ook het andere raadslid is 'alert'. "En mijn familie ook. Ik heb iets van mijn politieke partij in mijn auto liggen, mensen zeggen, zou je dat nou wel doen?" En er waren zorgen omdat het raadslid het huis uitging in dezelfde jas als in het filmpje. De raadsleden zijn zich warm aan het lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen en moeten juist de boer op. "Je denkt over de poster achter je raam", zegt een van hen.

Maar ook het flyeren, het aan de deur komen of op de markt staan met je kraampje. "Het voelt wel heel dubbel. Ik word er ook heel opstandig van. Ik ga gewoon door met het verkondigen van mijn geluid." Een van de raadsleden heeft een paar reacties 'eruit gepikt'. Het Openbaar Ministerie kijkt er volgens haar naar.

"We gaan gewoon door."