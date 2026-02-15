Navigatie overslaan

Kinderen van overleden carnavalsprins Fred 1 lopen mee in leutstoet

Vandaag om 15:10 • Aangepast vandaag om 16:14
Bjarne en Chinouk doen mee in de optocht van Put en Buntland (foto: Erik Peeters).
In Put en Buntland (Putte) lopen Bjarne en Chinouk ondanks het overlijden van hun vader en carnavalsprins Fred I van Ginneken mee in de leutstoet.

“Papa zou niet anders gewild hebben”, zegt Chinouk. Bjarne vertelt dat hij de afgelopen dagen overladen is met hartverwarmende reacties. “Het is soms best even moeilijk, maar het is mooi dat mensen zo met ons meeleven.”

Prins Fred I overleed vorig jaar plotseling. Hij was jarenlang de gangmaker van het carnavalsfeest in zijn woonplaats. Uit respect voor zijn overlijden, vieren ze in Putte dit jaar carnaval zonder een nieuwe hoogheid.

Fred van Ginneken was jarenlang Prins Fred I (foto: Omroep Brabant).
