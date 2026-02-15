Jan 'Veul Gère' Eijsermans benoemd tot Ereburger van Roeptoetgat

Roeptoetgat heeft een nieuwe Ereburger. Niemand minder dan Jan Eijsermans, zanger van onder meer Veul Gère, is toegetreden tot dit elitegezelschap. Eijsermans werd zondag uitgeroepen tot Ereburger.

Het zijn drukke dagen voor Jan Eijsermans. Met Veul Gère trekt de zanger van optreden naar optreden. Vrijdag werden ze nog de winnaar van Kies je Kraker 2026 bij Drie Uurkes Vurraf.

In 2023 moest hij zijn optredens combineren met zijn rol als prins van Kruikenstad (Tilburg). "Ik heb carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Je hele leven zie je allerlei prinsen voorbijkomen. Het is het mooiste feest der feesten. De eer dat ik hiervoor wordt gevraagd, is zo groot. Daarvoor lever ik graag de microfoon van Veul Gère in", zei Eijsermans in 2023.

En dan is hij ook nog eens directeur bij Schrobbelèr, het carnavalsdrankje van Brabant. "Je bent al twintig jaar jaar zanger bij Veul Gère, directeur van het lekkerste carnavalsdrankje en was prins in Kruikenstad in 2023", trapt Roeptoetgat-presentatrice Nina van den Broek af.