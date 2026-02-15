Jan 'Veul Gère' Eijsermans benoemd tot Ereburger van Roeptoetgat
Roeptoetgat heeft een nieuwe Ereburger. Niemand minder dan Jan Eijsermans, zanger van onder meer Veul Gère, is toegetreden tot dit elitegezelschap. Eijsermans werd zondag uitgeroepen tot Ereburger.
Het zijn drukke dagen voor Jan Eijsermans. Met Veul Gère trekt de zanger van optreden naar optreden. Vrijdag werden ze nog de winnaar van Kies je Kraker 2026 bij Drie Uurkes Vurraf.
In 2023 moest hij zijn optredens combineren met zijn rol als prins van Kruikenstad (Tilburg). "Ik heb carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Je hele leven zie je allerlei prinsen voorbijkomen. Het is het mooiste feest der feesten. De eer dat ik hiervoor wordt gevraagd, is zo groot. Daarvoor lever ik graag de microfoon van Veul Gère in", zei Eijsermans in 2023.
En dan is hij ook nog eens directeur bij Schrobbelèr, het carnavalsdrankje van Brabant. "Je bent al twintig jaar jaar zanger bij Veul Gère, directeur van het lekkerste carnavalsdrankje en was prins in Kruikenstad in 2023", trapt Roeptoetgat-presentatrice Nina van den Broek af.
"Ik adem carnaval, ik houd er ook ook heel erg van", reageert Eijsermans op de woorden. Dan gaan de confettikanonnen af en realiseert de Veul Gère-voorman dat hij is toegetreden tot een select gezelschap van Ereburgers van Roeptoetgat. "Ik ben vereerd, dank je wel. Heel gaaf. Ik was vanochtend een beetje brak, maar bij deze ben ik weer helemaal lekker. Ik kan gelukkig sterven", lacht Eijsermans als hij door de rest van de leden van Veul Gère wordt toegejuicht.
Eijsermans is de tweede persoon die deze carnaval is benoemd tot Ereburger van Roeptoetgoed. Zaterdag viel carnavalshistoricus Rob van de Laar deze eer ten deel.
Ereburger van Roeptoetgat
Roeptoetgat kent ook dit jaar weer Ereburgers. Deze titel wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor carnaval in Brabant. Ereburgers worden geselecteerd door de commissieleden van Roeptoetgat.
Als Ereburger heeft Jan Eijsermans een officiële medaille, een oorkonde en een plaats in de Eregalerij van het Fijnfisjenie Café gekregen. Ereburgers zijn daarmee ook meteen ambassadeur van Roeptoetgat.
