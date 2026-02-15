Keiebijters moeten eigen prinsenwagen weigeren voor optocht

Er was zondag bijna geen Keiebijters-prinsenwagen geweest in Keiestad (Helmond). De wagen van Carnavalsvereniging De Keiebijters mocht niet meedoen met de optocht. Dat blijkt uit een bericht op social media van Van Ham Tenten & Podia.

"De prinsenwagen van Carnavalsvereniging de Keiebijters uit Helmond mocht niet mee doen aan de optocht", meldt het bedrijf op Facebook. Om trots te vervolgen: "Dan maken we samen toch gewoon in 2 dagen een nieuwe!"

Over het waarom meldt het bedrijf niets. Navraag bij De Keiebijters levert alleen een bevestiging op. "We zijn heel blij dat het op zo'n korte termijn gelukt is om een wagen te realiseren", appt een woordvoerder. Ze wil ook na aandringen niet vertellen waarom er een nieuwe wagen gebouwd moest worden.

Saillant detail is dat de organisatie van de optocht, en de controle van de wagens, in handen van de Keiebijters zelf is. In hun regelement staat onder meer waaraan de wagens moeten voldoen.

Bericht weggehaald

Van Ham Tenten & Podia heeft het oorspronkelijke bericht op Facebook inmiddels gewijzigd. Dat gebeurde nog geen half uur na het eerste contact van Omroep Brabant met de woordvoerder van De Keiebijters.

Het bedrijf meldt nu alleen nog dat ze dit jaar een bijdrage hebben mogen leveren aan de prinsenwagen.