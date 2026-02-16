Politie bekeurde Helmondse carnavalswagens: 'Bewust al eerder gewaarschuwd'

De politie heeft op sociale media gereageerd op hun actie zondag in Keiestad (Helmond). Twee carnavalswagens kregen toen een bekeuring omdat ze geen kenteken hadden, en dat zorgde voor commotie. De politie 'betreurt de ophef en het beeld dat is ontstaan', schrijven agenten.

Wanneer moet een praalwagen een kenteken hebben? Na die meldingen besloot de politie de wagens te controleren en bleek dat zij geen kenteken hadden. Een bestuurder van een andere praalwagen werd nog aangesproken op 'de hoeveelheid personen op de wagen', aldus de agenten.

De politie benadrukt dat er zondag niet massaal is bekeurd: twee wagens kregen een boete. "Deze bekeuringen waren echter een gevolg van twee meldingen die bij ons gedaan werden over het verkeersgedrag van de bestuurders."

Tijdens de optocht is het voor praalwagens niet verplicht om een kenteken te hebben, maar op de weg naar de optocht toe of daar vandaan moet je er wél een hebben. Die regel ging begin vorig jaar in. Toen waarschuwden agenten meerdere praalwagens tijdens carnaval al, maar werden er nog geen boetes uitgedeeld.

Nieuwe regels al eerder gecommuniceerd

Dit jaar gebeurde dat dus wel. Van tevoren zijn de nieuwe regels nog een keer extra onder de aandacht van de organisatie van de optocht gebracht, zeggen agenten.

Rob van Oorschot, voorzitter van de Keiebijters Stichting, zei zondag daar niks over te weten. "Ik wist niet dat er specifiek gecontroleerd zou worden op kentekens en verzekeringen, anders had ik vooraf iedereen gewaarschuwd."

"De politie is er niet op uit om mensen het plezier van carnaval te ontnemen, maar wij zijn er samen met de gemeente wel voor om dit evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen", zegt de politie. "Verkeersveiligheid en de veiligheid van publiek en deelnemers is daar een belangrijk onderdeel van."