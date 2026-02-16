Nieuw record polonaise lopen gevestigd: maar liefst 1315 deelnemers

In de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse in Veldhoven werd maandagavond de langste polonaise ter wereld gelopen. Maar liefst 1315 mensen liepen in Rommelgat de polonaise en verbraken daarmee het record dat op naam stond van Ridderkerk.

De recordpoging is aangemeld bij zowel Guinness World Records als bij International Book of Records. Er werd een notaris ingehuurd om te tellen. Ook een leraar wiskunde was aanwezig. Alles is vastgelegd en ingestuurd naar de recordorganisaties. Er was één gouden regel: houd je handen op de schouders van je voorganger, want anders is de polonaise doorbroken.

Om het record te verbreken moesten er 1219 mensen in de polonaise meedoen. Dat lukte uiteindelijk ruimschoots.

Het leek er even op dat de poging een fiasco zou worden: om vijf uur waren er nog geen honderd mensen binnen. Maar algauw stroomde de tent vol met polonaiselopers. Om half zeven werd het startsein gegeven en ging de polonaise van start onder de muzikale begeleiding van De Deurzakkers en een dj.

'Gewoon vasthouden en niet loslaten'

Alle feestneuzen hadden het uitstekend naar hun zin in de polonaise: "Het gaat ons makkelijk lukken!", riep een Veldhovenaar. Volgens een andere polonaiseloper stelde het niet zoveel voor. "Gewoon vasthouden, lopen en niet loslaten. Veldhoven moet hiermee op de kaart gezet worden. Veldhoven is niet alleen ASML maar ook carnaval!"

Toch werd het nog even spannend: na een kwartier stond de teller op 616 mensen en op dat moment begon de polonaise een beetje vast te lopen. Daar had niet iedereen geduld voor, en er ontstonden wat gaten. "Vasthouden, mensen", werd er herhaaldelijk omgeroepen.

Na drie kwartier werd de grens van 1218 gepasseerd, maar Rommelgat liep ook daarna nog enthousiast door. Lucille Werner, stamgast van het Fijnfisjenie Café op maandag, kwam om half acht met het verlossende woord: de notaris verklaart de recordpoging als geldig. Wel werd het uiteindelijke aantal van boven de 1400 nog naar beneden bijgesteld. Een deel telt niet mee omdat mensen zich niet aan de regels hielden.