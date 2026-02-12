Hoe vestig je een officieel wereldrecord, zoals de langste polonaise?

Als het aan tv-icoon Lucille Werner ligt, gaat ze op carnavalsmaandag met een heleboel feestvierders het wereldrecord polonaise verbreken. Dat doet ze in Veldhoven, in de feesttent op het parkeerterrein De Plaatse. Maar zo'n wereldrecord vestigen, hoe pak je dat eigenlijk aan?

We kennen allemaal wel dat grote boek van Guinness World Records. Het staat vol bizarre records, zoals de langste nagels, degene die de meeste lucifers in z'n neus kan doen of de oudste kip ter wereld. Sinds 1955 houdt Guinness World Records allerlei records bij. Wie zelf een officieel record wil neerzetten, moet een aanvraag indienen. Dat kan bij het Guinness World Records of bij de International World Records Organisation (IWRO). De poging is bij allebei de organisaties aangemeld, omdat we natuurlijk elk record willen verbreken. Het vindt plaats in de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse in Veldhoven en is onderdeel van het Fijnfisjenie Café. Waarom bestaan er verschillende wereldrecords?

Er bestaan meerdere organisaties die wereldrecords meten en dus zijn er ook verschillende records. Zo is volgens Guinness World Records de langste polonaise met 588 mensen. Deze werd op 29 april 2018 gehouden in het Poolse Slupca. Bij het IWRO staat als wereldrecord een polonaise van 1218 mensen in Ridderkerk in 2023. De TU Eindhoven heeft dat record vorig jaar proberen te verbreken, maar ze hadden niet genoeg mensen.

Guinness World Records is de oudste certificerende organisatie en voor veel mensen ook de bekendste. Maar daar krijgen ze zoveel aanvragen dat ze die niet allemaal kunnen verwerken. Daarom is het IWRO zelf gestart om ook records bij te houden. Waar moet je rekening mee houden bij een wereldrecord?

Allereerst moet je je dus ergens aanmelden. Dat moet je wel op tijd doen want het kan weken duren. Zeker bij het Guinness World Records. Onze Brabantse poging met Lucille Werner is een jaar geleden al aangemeld. Het kan namelijk zomaar eens twaalf weken duren eer een aanvraag in behandeling wordt genomen bij het Guinness World Records. Bij het IWRO gaat dit sneller. Daarnaast moet een record meetbaar en te bewijzen zijn. Dat kan doordat iemand van Guinness World Records of IWRO langskomt om zelf te meten of te tellen. Het kan ook door zelf bewijslast aan te leveren. Voor de poging in Veldhoven is een notaris ingehuurd om te tellen. Ook een leraar wiskunde is aanwezig. De twee gaan pas tellen als de hele polonaise is aangesloten. Alles wordt vastgelegd en ingestuurd naar de recordorganisaties. Kost het geld om een wereldrecord te vestigen?

Een aanvraag om een bestaand record te verbreken bij het Guinness World Records of IWRO kost geen geld. Het kost vooral geduld. Bij het Guinness World Records kun je tegen betaling wel een sneller proces krijgen, zodat je je record sneller kunt vestigen. Het kost geld om een nieuw record te verbreken. En bij allebei de organisaties kunnen er kosten zitten aan officiële certificering en als je iemand langs wil laten komen van de organisatie om te tellen. Voor wie trouwens niet gelooft dat er echt een wereldrecord is voor de meeste lucifers in je neus doen: