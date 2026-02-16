Westbroek: 'Als Temming niets had gezegd had nummer misschien niets gedaan'

Henk Westbroek denkt dat zijn voormalige Goede Doel-kompaan Henk Temming achteraf spijt heeft van alle heisa rond de parodie Carnaval, Wie Viert Het Niet?. Dat zegt hij in zijn podcast Alweer een Podcast. Het nummer is gebaseerd op Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet?.

Volgens de zanger heeft Temming in korte tijd veel over zich heen gekregen. "Ik denk toch wel dat hij, terugkijkend, misschien denkt: ik had hier beter niet aan kunnen beginnen. Waar maak je je druk om? En dan zo fanatiek worden", vraagt Westbroek zich af, nadat Temming de parodie van alle kanalen liet verwijderen . Dat deed Temming omdat hem naar eigen zeggen geen toestemming was gevraagd voor de parodie.

'Flutliedje'

Carnaval, Wie Viert Het Niet?, een samenwerking tussen Westbroek en carnavalsact Lanterfantje van Thomas van Groningen, is maar een 'flutliedje', gaat de zanger verder. "Het relletje heeft het beroemder gemaakt dan het verdiende te worden. Laat ik het heel voorzichtig zeggen."

Westbroek denkt dat Temming overigens niet had ingegrepen als hij niet had meegedaan. "Dan had hij er geen enkel probleem mee gehad. Dan had hij alleen zijn financiële zegeningen geteld."