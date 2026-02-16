Iets rustigere carnaval in Breda en Den Bosch door de sneeuw

Door de sneeuwval deze carnaval was het in Breda en Den Bosch iets rustiger met feestvierders dan voorgaande jaren. Ook door een storing bij de NS zorgde maandagochtend voor wat minder mensen in de Bossche binnenstad, laat de gemeente weten.

Dat het iets rustiger is verlopen in Den Bosch zorgt er volgens de gemeente voor dat carnaval op ‘Oeteldonkse manier’ gevierd kon worden. “Het is dan ook nergens te druk geweest, waardoor er geen afsluitingen of beperkingen nodig waren”, laat een woordvoerder weten.

Winterse weer

De gemeente Den Bosch heeft gemerkt dat door het winterse weer feestvierders al rond acht uur ’s avonds de stad begonnen te verlaten. Het bleef maandagochtend ook wat rustiger door de NS-storing.

Ook de gemeente Breda laat weten dat carnavalszondag door de sneeuw wat rustiger is verlopen dan normaal. Sommige buitenactiviteiten zijn daar eerder gestopt. “Dit gebeurde uit voorzorg en met het oog op de veiligheid van bezoekers, een afweging die wij goed kunnen begrijpen en steunen”, aldus Breda.

Gezellig druk in Eindhoven en Tilburg

In Eindhoven is het ‘gewoon gezellig druk’ en in Tilburg ‘hartstikke druk en hartstikke gezellig’, laten die gemeenten weten. “Het is bij ons niet rustiger dan andere jaren”, zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. De sfeer zit er volgens hem goed in en loopt carnaval vooralsnog op rolletjes. “Andere jaren zijn er nog weleens ongeregeldheden, maar dat valt nu enorm mee.”