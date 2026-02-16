Zo gaat Lucille Werner uit haar dak na behalen wereldrecord polonaise

“Huh, wat, hoe kan dat nou?!” Ze lijkt het even amper te beseffen, maar daarna komt de boodschap toch echt binnen. En dan schreeuwt ze het uit van trots en blijdschap. Lucille Werner gaat enorm uit haar dak als ze hoort dat het wereldrecord langste polonaise voor Brabant is.

1219 mensen zijn er minstens nodig om het wereldrecord langste polonaise naar Brabant te halen. Een grote wens van Lucille Werner. Als stamgast van het Fijnsfisjenie Café van Omroep Brabant doet ze er dan ook alles aan om het te laten lukken. Een flinke campagne wordt in gang gezet. En met succes: maar liefst 1315 mensen komen opdagen bij de recordpoging in Veldhoven.

Een notaris telt alle hossende feestvierders nauwkeurig. En als Lucille de uitkomst hoort, dan is ze even helemaal van slag. Geniet mee van de beelden.

