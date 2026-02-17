Navigatie overslaan

FC Den Bosch gaat op zoek naar nieuwe trainer: 'Nieuwe fase ingaan'

Vandaag om 13:42 • Aangepast vandaag om 14:07
FC Den Bosch neemt na dit seizoen afscheid van trainer Ulrich Landvreugd (foto: Gabriel Calvino Alonso/Orange Pictures).
Ulrich Landvreugd is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van FC Den Bosch. De clubleiding gaat op zoek naar een nieuwe trainer. "Het is voor de club en trainer goed om een nieuwe fase in te gaan", zegt technisch manager Jesper Gudde.

Dat Ulrich Landvreugd in november 2024 de nieuwe hoofdtrainer werd, kwam voor velen als een verrassing. Hij verving namelijk de ontslagen David Nascimento, de trainer die met de Bosschenaren kort daarvoor een periodetitel had gewonnen. 

Onder Landvreugd haalde FC Den Bosch de halve finale van de play-offs, waarin het verloor van de latere promovendus Telstar. Dit seizoen bezetten de Bosschenaren de tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en is plaatsing voor de play-offs het doel. Wel is er onvrede bij een deel van de fans over de prestaties van de club.

De Amsterdammer had een aflopend contract in de Brabantse hoofdstad. Beide partijen hebben besloten dat de verbintenis op 1 juli afloopt. Technisch manager Jesper Gudde: “De afgelopen maanden hebben we gezamenlijk vooruitgekeken naar de toekomst van de club en de invulling van de technische staf en selectie. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het goed is om na dit seizoen een nieuwe fase in te gaan."

"Mooie doelen om voor te strijden."
Gudde heeft er vertrouwen in dat Landvreugd opnieuw met het team naar de play-offs gaat. "Hij heeft de club op een uitstekende manier vertegenwoordigd en sportief een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het team. Voor dit seizoen hebben we nog mooie doelen om voor te strijden en we hebben er alle vertrouwen in dat we die gezamenlijk kunnen realiseren."

