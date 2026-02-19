Jongeren wéér geweigerd tijdens carnavalsfeesten, gemeente baalt enorm

De gemeente Tilburg is teleurgesteld dat er dit jaar tijdens carnaval in Kruikenstad weer minderjarigen zijn geweigerd. De gemeente had dit jaar juist ingezet op een feest dat openbaar zou zijn voor iedereen. "Dat is niet 100 procent gelukt en dat willen we absoluut niet", zegt de gemeente.

Het was voorafgaand aan het feest in de stad al een veelbesproken onderwerp, nadat de jeugd met carnaval in 2025 op weinig plekken welkom was. Dit jaar moest het anders, vond te gemeente. Toch gebeurde dat niet. Al op vrijdag gingen de eerste berichten op sociale media rond over jongeren die niet welkom waren op het Piusplein. Ouders lieten aan Omroep Brabant weten dat hun kinderen op het plein werden geweigerd, ondanks dat de ouders er gewoon bij waren. Ook Roy liep daar samen met zijn zestienjarige dochter tegenaan. "Mijn dochter was tijdens het weekend al op verschillende plekken in de stad geweigerd. Toen ik maandagavond met haar mee ging naar het Piusplein kwamen we er ook samen niet binnen", vertelt hij. "Bij de ingang stonden ondertussen verschillende groepjes jongeren aan volwassenen te vragen of ze met hun mee mochten."

"Dat is een aandachtspunt voor volgend jaar en was niet zoals van te voren is afgesproken", legt de gemeente Tilburg donderdag uit. Ook bij de gemeente zijn verhalen binnengekomen van ouders en verzorgers, die zelfs met foto's moesten bewijzen dat het echt hun kind(eren) waren. "Dat willen we absoluut niet en is erg teleurstellend." Verdrukking voorkomen

De keuze om jongeren te weigeren op het Piusplein was volgens horecaondernemer Alex Boonmann van cafés Bolle, Brandpunt, Slagroom. noodzakelijk. Eerder deze week legde hij aan Omroep Tilburg uit dat het was 'om verdrukking te voorkomen'.