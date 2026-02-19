Jongeren wéér geweigerd tijdens carnavalsfeesten, gemeente baalt enorm
De gemeente Tilburg is teleurgesteld dat er dit jaar tijdens carnaval in Kruikenstad weer minderjarigen zijn geweigerd. De gemeente had dit jaar juist ingezet op een feest dat openbaar zou zijn voor iedereen. "Dat is niet 100 procent gelukt en dat willen we absoluut niet", zegt de gemeente.
Het was voorafgaand aan het feest in de stad al een veelbesproken onderwerp, nadat de jeugd met carnaval in 2025 op weinig plekken welkom was. Dit jaar moest het anders, vond te gemeente. Toch gebeurde dat niet.
Al op vrijdag gingen de eerste berichten op sociale media rond over jongeren die niet welkom waren op het Piusplein. Ouders lieten aan Omroep Brabant weten dat hun kinderen op het plein werden geweigerd, ondanks dat de ouders er gewoon bij waren.
Ook Roy liep daar samen met zijn zestienjarige dochter tegenaan. "Mijn dochter was tijdens het weekend al op verschillende plekken in de stad geweigerd. Toen ik maandagavond met haar mee ging naar het Piusplein kwamen we er ook samen niet binnen", vertelt hij. "Bij de ingang stonden ondertussen verschillende groepjes jongeren aan volwassenen te vragen of ze met hun mee mochten."
"Dat is een aandachtspunt voor volgend jaar en was niet zoals van te voren is afgesproken", legt de gemeente Tilburg donderdag uit. Ook bij de gemeente zijn verhalen binnengekomen van ouders en verzorgers, die zelfs met foto's moesten bewijzen dat het echt hun kind(eren) waren. "Dat willen we absoluut niet en is erg teleurstellend."
Verdrukking voorkomen
De keuze om jongeren te weigeren op het Piusplein was volgens horecaondernemer Alex Boonmann van cafés Bolle, Brandpunt, Slagroom. noodzakelijk. Eerder deze week legde hij aan Omroep Tilburg uit dat het was 'om verdrukking te voorkomen'.
"Minderjarigen kunnen in de drukte verloren gaan, zeker als er ook alcohol in het spel is. Volwassenen zijn volgroeider in spierkracht, reageren vaak anders op alcohol en denken logischer na over hoe ze zich moeten bewegen in de drukte", verklaarde Boonmann.
Dat pleinen worden afgesloten op het moment dat het te druk is of dat er jongeren uit voorzorg even niet naar binnen zouden mogen, begrijpt vader Roy helemaal. "Maar het was echt niet de hele dag druk op het Piusplein, de Paleisring en Korte Heuvel. Toch was mijn dochter daar niet welkom."
Beter dan vorig jaar
De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het dit jaar al veel beter is gegaan dan in 2025. "Maar ondanks de verbeteringen en de afspraken die er zijn gemaakt, is dit wel een smetje."
De gemeente gaat de komende dagen alles op een rijtje zetten. "We gaan bekijken hoeveel meldingen er zijn binnen gekomen en zullen de gang van zaken evalueren met alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn geweest."
De conclusies daarvan zullen worden meegenomen naar de organisatie van het feest volgend jaar.