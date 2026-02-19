Gedoe over douchen bij PSV Handbal: ouders en club opnieuw in gesprek

Moeders van drie 11-jarige meisjes die niet meer welkom zijn bij PSV Handbal in Eindhoven gaan opnieuw in gesprek met de handbalvereniging om de meisjes weer te laten handballen na een royement. Dat is de uitkomst van een kort geding over het douchebeleid van de club, dat donderdag werd gevoerd in de rechtbank in Den Bosch. De rechter doet zolang de gesprekken lopen nog geen uitspraak.

In november ontspoorde een wedstrijd opnieuw en zouden de ouders een coach van het team van Someren intimiderend hebben aangesproken.

Wangedrag van ouders De advocaat van de vereniging zei tijdens het kort geding dat wangedrag van de ouders tijdens wedstrijden de werkelijke reden is geweest voor het royement van de meisjes. Een wedstrijd tegen Someren in september vorig jaar liep volledig uit de hand, betoogde de raadsman, omdat ouders de confrontatie zochten met de scheidsrechter. "Een van de kinderen schold daarbij de tegenstander uit met een ernstige ziekte, waarbij opviel dat de ouder haar niet corrigeerde, maar aanmoedigde."

De meisjes werden volgens Muslim Rights Watch in januari geroyeerd , omdat ze niet naakt wilden douchen na afloop van wedstrijden. De handbalvereniging ontkent dat er sprake is van een doucheplicht en vindt dat Muslim Rights Watch de handbalclub hiermee in een kwaad daglicht zet.

Grensoverschrijdend gedrag

Daarop volgden gesprekken over het grensoverschrijdende gedrag van de ouders. In die gesprekken kwam ook het gezamenlijk douchen ter sprake. Samenzijn in de kleedkamer verbetert het teamgevoel, redeneert de vereniging. Het bestuur heeft naar eigen zeggen begrip voor meisjes die niet gelijktijdig met teamgenoten willen douchen, mits ze samen in de kleedkamer verblijven.

De moeders zeggen zich niet herkennen in de beschuldigingen van het bestuur van PSV handbal. "Er worden beschuldigingen nu geuit die niet eerder aan de moeders zijn gemeld", zegt een van de moeders. "Dat is jammer. Alle voorbeelden die PSV Handbal aanhaalt als basis van het royement van de meisjes zijn niet waar."

De moeders ontkennen dat de incidenten hebben plaatsgevonden. "We hebben wel gezegd dat ze liever niet meer samen wilden douchen, omdat ze als 11 jarige meisjes in ontwikkeling zijn. Het is heel jammer dat drie meiden hun vrienden moeten missen. Ze mogen zelf hun grenzen bepalen juist als het gaat om het douchen", zegt een andere moeder.

Club wordt in kwaad daglicht gesteld

"Het samenkomen in de kleedkamer vindt PSV Handbal belangrijk voor het teamgevoel, het douchen is niet het belangrijkste. Ze kunnen ook gewoon even wachten", zegt advocaat Soeters. "We zijn er altijd op uit geweest eruit te komen, maar worden nu gebruikt als slecht voorbeeld en de club wordt daarmee in een kwaad daglicht gesteld. De verhoudingen met de moeders en speelsters zijn zodanig verstoord dat we niet samen verder kunnen."

De moeders vroegen de rechter het royement van hun dochters op te heffen. "Nu zitten we met drie meiden die in zak en as zitten, die hun teamgenoten missen en de positiviteit en de tijdsinvulling. Alles is hen ontnomen", zei een van de moeders.

Verder praten

De rechter zette na afloop van de zaak de partijen aan tafel in een poging de zaak onderling te schikken. Achter gesloten deuren en onder leiding van een mediator spraken de partijen af om binnen twee weken verder met elkaar te praten. "Iedereen is bereid om tot een oplossing te komen. Dat is in het belang van de kinderen", zei de advocaat van de moeders na afloop.