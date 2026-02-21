Van TikTok-hit naar een rol in Doornroosje: 'Vroeger plat gedraaid op dvd'

Met haar 1,2 miljoen volgers zullen mensen Esmee Joanna van Oostende vooral kennen van TikTok. Maar achter de schermen heeft ze hard aan de weg getimmerd als musicalster. Na een rol in The Passion staat de ster uit Den Bosch straks op het podium als de slechte fee in de musical Doornroosje van Studio 100. “Ik heb de musical vroeger helemaal plat gedraaid op de dvd.”

Toen is het balletje gaan rollen en groeide het aantal volgers. Tegelijkertijd stond ze dag in dag uit op de planken voor haar opleiding Muziektheater aan het conservatorium in Tilburg. Twee verschillende werelden die volgens haar heel goed samen gaan. “Als ik op TikTok sketches opneem, gekke filmpjes, dan speel je ook typetjes. Het is voor mij ergens ook wel weer één.”

'Binnen een dag twee miljoen views' Na wat aandringen is ze toch overstag gegaan en plaatste ze wat op TikTok met de gedachte: daar kijkt toch niemand naar. Dat bleek anders. “Ik gooide zo’n gek filmpje dat ik weleens maakte online. Dat had binnen een dag meteen twee miljoen views.”

In de coronatijd begon Esmee Joanna met filmpjes maken op TikTok. Eigenlijk deed ze dat tien jaar daarvoor ook al. “Ik durfde dat toen nooit echt online te plaatsen. Ik maakte dat gewoon voor mezelf, vrienden en familie."

Na haar afstuderen startte ze een eigen theatertour en later rolde ze in het televisiespektakel The Passion. Rond de zomer hing ineens Studio 100 aan de lijn. Of ze het leuk zou vinden om in een productie als Doornroosje te spelen.

Van de daken schreeuwen

Studio 100 heeft afgelopen week bekendgemaakt dat de Bossche de rol van Diadora mag vertolken. “Ik heb het heel lang geheim moeten houden, dus ik ben blij dat ik het nu lekker van de daken mag schreeuwen”, zegt ze enthousiast.

Esmee Joanna is ervan overtuigd dat haar online sketches hebben geholpen om de rol van Diadora te veroveren. “Toen ik nog studeerde heb ik altijd gezegd ‘op een dag gaat dit elkaar versterken'. Ik hoopte dat er een dag zou komen, waarop ik mijn bereik kon inzetten om te laten zien wat ik nog meer doe naast TikTok.”

Volgens haar is haar geluk geweest dat de juiste mensen haar filmpjes hebben gezien. Toen is een zaadje gepland dat Esmee Joanna weleens erg geschikt kon zijn als slechte fee Diadora, een rol die naar eigen zeggen op haar lijf is geschreven. Niet alleen door de lage zangstem, maar ook door het echte typetje dat ze vol overgave mag spelen. "Dat is ook iets wat ik heel leuk vind om te doen. Ik denk ook dat het mijn kracht is om in de huid te kruipen van bijvoorbeeld een slechter iemand."

Droom die uitkomt

Over zes weken starten de repetities en zal ze Den Bosch vaker inruilen voor België. Dat ze straks onder meer met de bekende meidengroep K3 op het podium staat, is voor haar als een droom die uitkomt. “Ik heb de musical vroeger helemaal plat gedraaid op de dvd”, vertelt Esmee Joanna. “Als klein meisje heb ik altijd wel gedroomd om een grote musicalster te worden, maar ik had toen nooit bedacht dat ik daar later tussen zou staan.”

De nieuwe Doornroosje is vanaf 1 mei te zien in het Studio 100 Theater De Panne in Plopsaland in België. Diede van den Heuvel uit Someren is ook te zien in de musical. Zij speelt de rol van Doornroosje.