Friso Emons pakt gouden medaille met shorttrackploeg op Olympische Spelen

Friso Emons heeft vrijdagavond goud gepakt op de Olympische Winterspelen. De 27-jarige Tilburgse shorttracker was samen met Teun Boer en de broers Jens en Melle van 't Wout de sterkste in de relay.

Het olympisch debuut van Emons afgelopen zaterdag verliep dramatisch . De Tilburger werd tweede in de kwartfinale op de 1500 meter, maar werd na afloop gediskwalificeerd door de jury. Emons kwam in een bocht in aanraking met een Oekraïner, die viel en de Italiaan Pietro Sighel meenam.

In de vierkoppige relay-ploeg ging het beter. TeamNL veroverde op maandag een finaleplek en vrijdagavond stonden Emons en zijn ploeggenoten tegenover Zuid-Korea, Italië en Canada. Na 5.000 meter schaatste Jens van 't Wout als eerste over de finish en dat zorgde voor een enorme ontlading bij de toch al zo succesvolle Nederlandse ploeg. Het was Nederland nog nooit eerder gelukt om bij dit onderdeel een medaille te pakken.

"Ongelofelijk, ik kan het nog niet geloven", zei Emons na afloop tegen de NOS. "Toen ik van het ijs stapte wist ik even niet wat er was gebeurd."