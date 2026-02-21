Verkeersregelaar moet drukte bij tankstation in Essen in goede banen leiden
Bumper aan bumper trekken Nederlandse automobilisten de grens over richting tankstation Gabriëls in Essen voor goedkopere benzine. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, zet de Belgische gemeente vanaf volgende week zaterdag een verkeersregelaar in. "We moeten voorkomen dat er ongelukken gebeuren", zegt burgemeester Geert Vandekeybus.
De maatregel volgt op weken van drukte en toenemende klachten van inwoners. Vooral op zaterdagen loopt het verkeer rond tankstation Gabriëls vast, met auto’s die tot op de doorgaande weg en soms zelfs op het fietspad staan te wachten.
Bij het tankstation merken ze dat ook: “Op zaterdag staat het soms helemaal vast op de doorgaande weg. Dat komt deels doordat mensen niet goed doorschuiven naar de pomp. Als iedereen wat korter op elkaar aansluit, blijft er geen verkeer op straat of het fietspad staan”, zegt pompmedewerker Leon Francken.
De verkeersregelaar die vanaf volgende week zaterdag wordt ingezet, moet ervoor zorgen dat het verkeer vlotter doorstroomt en er meer ruimte ontstaat.
Gedrag van een kleine groep bestuurders
Volgens burgemeester Vandekeybus gaat het niet om het aantal Nederlanders dat komt tanken, maar om het gedrag van een kleine groep bestuurders. "Negentig, vijfennegentig procent doet het correct. Maar sommigen rijden door rood of halen in via de pechstrook om sneller bij de pomp te zijn. Dat creëert gevaarlijke situaties."
De infrastructuur rond het tankstation, met verkeerslichten, een supermarkt en een smalle in- en uitrit, maakt het volgens de burgemeester extra kwetsbaar bij grote drukte.
Verkeersregelaar vanaf zaterdag
Na eerder overleg met het tankstation is besloten om in te grijpen. Vanaf volgende week zaterdag staat er vanaf tien uur ’s ochtends een verkeersregelaar bij de inrit om het verkeer te laten doorstromen en opstoppingen te voorkomen.
De burgemeester noemt het een preventieve maatregel. "We moeten voorkomen dat er ongelukken gebeuren. De veiligheid van andere weggebruikers staat voorop."
Prijsverschil blijft aantrekkingskracht
Dat Nederlanders massaal naar Essen rijden om te tanken is eenvoudig te verklaren. Het prijsverschil met Nederland kan oplopen tot een halve euro per liter.
Een vrouw uit Lepelstraat komt daarom bewust doordeweeks tanken. “Het scheelt veertig, vijftig cent per liter. Dat is veel geld.” Een andere automobilist erkent dat het soms druk en onoverzichtelijk is, maar blijft toch komen. “Je kijkt toch naar je portemonnee.”
Sommigen vullen naast hun tank ook meerdere jerrycans. Dat verlengt volgens de burgemeester de wachttijden. "Kom liever een keer vaker tanken dan met heel veel jerrycans", is zijn oproep.
Of de inzet van een verkeersregelaar voldoende is om de rust terug te brengen, moet volgende week blijken. Vandekeybus benadrukt dat Nederlanders welkom blijven: "Kom gerust tanken, ga iets eten of winkelen, maar doe het rustig en veilig."