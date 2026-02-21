Verkeersregelaar moet drukte bij tankstation in Essen in goede banen leiden

Bumper aan bumper trekken Nederlandse automobilisten de grens over richting tankstation Gabriëls in Essen voor goedkopere benzine. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, zet de Belgische gemeente vanaf volgende week zaterdag een verkeersregelaar in. "We moeten voorkomen dat er ongelukken gebeuren", zegt burgemeester Geert Vandekeybus.

De maatregel volgt op weken van drukte en toenemende klachten van inwoners. Vooral op zaterdagen loopt het verkeer rond tankstation Gabriëls vast, met auto’s die tot op de doorgaande weg en soms zelfs op het fietspad staan te wachten.

Bij het tankstation merken ze dat ook: “Op zaterdag staat het soms helemaal vast op de doorgaande weg. Dat komt deels doordat mensen niet goed doorschuiven naar de pomp. Als iedereen wat korter op elkaar aansluit, blijft er geen verkeer op straat of het fietspad staan”, zegt pompmedewerker Leon Francken.

De verkeersregelaar die vanaf volgende week zaterdag wordt ingezet, moet ervoor zorgen dat het verkeer vlotter doorstroomt en er meer ruimte ontstaat.

Gedrag van een kleine groep bestuurders

Volgens burgemeester Vandekeybus gaat het niet om het aantal Nederlanders dat komt tanken, maar om het gedrag van een kleine groep bestuurders. "Negentig, vijfennegentig procent doet het correct. Maar sommigen rijden door rood of halen in via de pechstrook om sneller bij de pomp te zijn. Dat creëert gevaarlijke situaties."