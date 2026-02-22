112-nieuws: Man wil zich niet identificeren en vlucht, wordt aangehouden met taser • Auto schiet van de weg en komt op z'n kant in sloot terecht bij Mierlo

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

15:35 Man wil zich niet identificeren en vlucht, wordt aangehouden met taser De politie heeft zondag in Oisterwijk een man aangehouden die bij een controle weigerde zich te legitimeren. Hij fietste weg en werd korte tijd later aan de Almystraat met behulp van een taser aangehouden. Lees verder

15:22 Auto schiet van de weg en komt op z'n kant in sloot terecht bij Mierlo Een auto is zondagmiddag van de weg beland en op z'n zijkant in een droge sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het Voortje, het buitengebied van Mierlo. Lees verder

12:08 Vrouw meerdere keren gestoken in Boxtel, andere vrouw (62) aangehouden Een vrouw uit Boxtel is zondagochtend meerdere keren gestoken door een andere vrouw. Dit gebeurde in haar huis aan de Annastraat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Lees verder

11:25 Mes, bijl en pepperspray gevonden in auto: 'Voor zelfverdediging' Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden in parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport. Marechaussees zagen tijdens hun controleronde in het middenconsole van een daar geparkeerde auto een busje pepperspray liggen. Lees verder

09:59 Vrachtwagen op zijn kant op A58, berging duurt tot halfdrie 's middags Op de A58 van Eindhoven richting Tilburg belandde rond halftien zondagochtend een vrachtwagen op zijn kant. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk. Lees verder

09:37 Ruzie om gestolen fatbike: 17-jarige steekt Ossenaar (21) In de nacht van zaterdag op zondag is in Oss een man (21) in zijn hand gestoken. De verdachte is een 17-jarige jongen uit Ravenstein. De reden van de steekpartij is vermoedelijk een ruzie om een gestolen fatbike. Lees verder

09:34 Ruiten van huis ingegooid in Eindhoven Aan de Needestraat in Eindhoven zijn dinsdagnacht ramen van een huis ingegooid met een baksteen. De dader rende daarna weg. Lees verder

09:26 Man wordt op terras in Eindhoven in nek gestoken met glas door Helmonder Een 21-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag op een terras in Eindhoven in zijn nek gestoken door een Helmonder (26). De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen. Lees verder

08:53 Spookrijdende vrouw (81) komt om het leven bij ernstige botsing op A59 Bij het ernstige ongeluk dat zaterdagnacht gebeurde op de snelweg A59 bij Waalwijk is een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven gekomen. Uit politieonderzoek blijkt dat de vrouw vlak voor het ongeluk spookreed. Lees verder

07:11 Weer rijdt een auto het spoor in Oisterwijk op, bestuurder volgde navigatie Een Spaanse automobilist is zaterdagnacht met zijn auto het spoor opgereden in Oisterwijk. De man volgde blind zijn navigatie omdat hij de weg daar niet kende. Lees verder

06:20 Loslopende hond op N605: eigenaar meldt zich Agenten van de politie Maashorst in Uden vonden zaterdagnacht op de N605 een loslopende hond. Lees verder

05:55 Auto crasht in bosjes in Wernhout, andere auto schuift greppel in Een auto crashte zaterdagnacht in de bosjes naast de Wernhoutseweg in Wernhout. De bestuurder schoot met zijn auto uit de bocht en reed vervolgens een lantaarnpaal omver. De auto kwam tot stilstand tegen een boom. Lees verder

05:48 Auto's botsen in Bavel, het ging mis bij het afslaan Twee auto's botsten zaterdagavond op elkaar op de Gilzerweg in Bavel. Dit gebeurde rond halfelf. Lees verder

05:38 Auto verwoest bij botsing op boom in Erp Een Audi botste zaterdagavond frontaal op een boom aan de Morschehoef in Erp. Dit gebeurde net na de kruising met het Oudveld, richting de bebouwde kom van het dorp. Lees verder