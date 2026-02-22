Advertentie
112-nieuws: Man wil zich niet identificeren en vlucht, wordt aangehouden met taser • Auto schiet van de weg en komt op z'n kant in sloot terecht bij Mierlo
Vandaag om 15:35
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
15:35
Man wil zich niet identificeren en vlucht, wordt aangehouden met taser
De politie heeft zondag in Oisterwijk een man aangehouden die bij een controle weigerde zich te legitimeren. Hij fietste weg en werd korte tijd later aan de Almystraat met behulp van een taser aangehouden.
15:22
Auto schiet van de weg en komt op z'n kant in sloot terecht bij Mierlo
Een auto is zondagmiddag van de weg beland en op z'n zijkant in een droge sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het Voortje, het buitengebied van Mierlo.
12:08
Vrouw meerdere keren gestoken in Boxtel, andere vrouw (62) aangehouden
Een vrouw uit Boxtel is zondagochtend meerdere keren gestoken door een andere vrouw. Dit gebeurde in haar huis aan de Annastraat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse.
11:25
Mes, bijl en pepperspray gevonden in auto: 'Voor zelfverdediging'
Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden in parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport. Marechaussees zagen tijdens hun controleronde in het middenconsole van een daar geparkeerde auto een busje pepperspray liggen.
09:59
Vrachtwagen op zijn kant op A58, berging duurt tot halfdrie 's middags
Op de A58 van Eindhoven richting Tilburg belandde rond halftien zondagochtend een vrachtwagen op zijn kant. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk.
09:37
Ruzie om gestolen fatbike: 17-jarige steekt Ossenaar (21)
In de nacht van zaterdag op zondag is in Oss een man (21) in zijn hand gestoken. De verdachte is een 17-jarige jongen uit Ravenstein. De reden van de steekpartij is vermoedelijk een ruzie om een gestolen fatbike.
09:34
Ruiten van huis ingegooid in Eindhoven
Aan de Needestraat in Eindhoven zijn dinsdagnacht ramen van een huis ingegooid met een baksteen. De dader rende daarna weg.
09:26
Man wordt op terras in Eindhoven in nek gestoken met glas door Helmonder
Een 21-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag op een terras in Eindhoven in zijn nek gestoken door een Helmonder (26). De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen.
08:53
Spookrijdende vrouw (81) komt om het leven bij ernstige botsing op A59
Bij het ernstige ongeluk dat zaterdagnacht gebeurde op de snelweg A59 bij Waalwijk is een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven gekomen. Uit politieonderzoek blijkt dat de vrouw vlak voor het ongeluk spookreed.
07:11
Weer rijdt een auto het spoor in Oisterwijk op, bestuurder volgde navigatie
Een Spaanse automobilist is zaterdagnacht met zijn auto het spoor opgereden in Oisterwijk. De man volgde blind zijn navigatie omdat hij de weg daar niet kende.
06:20
Loslopende hond op N605: eigenaar meldt zich
Agenten van de politie Maashorst in Uden vonden zaterdagnacht op de N605 een loslopende hond.
05:55
Auto crasht in bosjes in Wernhout, andere auto schuift greppel in
Een auto crashte zaterdagnacht in de bosjes naast de Wernhoutseweg in Wernhout. De bestuurder schoot met zijn auto uit de bocht en reed vervolgens een lantaarnpaal omver. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.
05:48
Auto's botsen in Bavel, het ging mis bij het afslaan
Twee auto's botsten zaterdagavond op elkaar op de Gilzerweg in Bavel. Dit gebeurde rond halfelf.
05:38
Auto verwoest bij botsing op boom in Erp
Een Audi botste zaterdagavond frontaal op een boom aan de Morschehoef in Erp. Dit gebeurde net na de kruising met het Oudveld, richting de bebouwde kom van het dorp.
05:24
A59 urenlang dicht na ernstig ongeluk, gebeurde vlak na melding spookrijder
Bij een ernstig ongeluk op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Bij het ongeluk, vlakbij Waalwijk, waren twee voertuigen betrokken.
Advertentie
Advertentie