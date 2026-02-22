Navigatie overslaan

Auto rijdt zich klem op het spoor, Spaanse bestuurder kende de weg niet

Vandaag om 07:11 • Aangepast vandaag om 07:22
De auto kwam klem te zitten op het spoor in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De auto kwam klem te zitten op het spoor in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een Spaanse automobilist is zaterdagnacht met zijn auto het spoor opgereden in Oisterwijk. De man volgde blind zijn navigatie omdat hij de weg daar niet kende. 

De man reed van Tilburg naar Oisterwijk om een vriendin daar af te zetten. Op de terugweg reed hij via de Johan Lenartzstraat richting het spoor toen het mis ging.

De man wilde op basis van de navigatie de Heusdensebaan nemen, maar draaide de spoorbaan op. De auto kwam daar vast te zitten. Voorbijgangers die dit zagen, belden 112. Het treinverkeer werd daarop stilgelegd en de politie kwam naar de spoorbaan. Die probeerde met een sleepkabel en het dienstvoertuig de auto los te krijgen, maar tevergeefs. Een berger moest eraan te pas komen om de auto daar weg te krijgen.

ProRail en een spooraannemer kwamen naar Oisterwijk om de eventuele schade aan het spoor te bekijken. Op het eerste oog liep de auto geen schade op, dus kon de Spanjaard zijn weg vervolgen richting Tilburg. 

  • Het kostte enige moeite om de auto van het spoor in Oisterwijk te krijgen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Het kostte enige moeite om de auto van het spoor in Oisterwijk te krijgen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Vanwege de auto op het spoor in Oisterwijk werd het treinverkeer stilgelegd (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

