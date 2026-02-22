Auto rijdt zich klem op het spoor, Spaanse bestuurder kende de weg niet

Een Spaanse automobilist is zaterdagnacht met zijn auto het spoor opgereden in Oisterwijk. De man volgde blind zijn navigatie omdat hij de weg daar niet kende.

De man reed van Tilburg naar Oisterwijk om een vriendin daar af te zetten. Op de terugweg reed hij via de Johan Lenartzstraat richting het spoor toen het mis ging.

De man wilde op basis van de navigatie de Heusdensebaan nemen, maar draaide de spoorbaan op. De auto kwam daar vast te zitten. Voorbijgangers die dit zagen, belden 112. Het treinverkeer werd daarop stilgelegd en de politie kwam naar de spoorbaan. Die probeerde met een sleepkabel en het dienstvoertuig de auto los te krijgen, maar tevergeefs. Een berger moest eraan te pas komen om de auto daar weg te krijgen.

ProRail en een spooraannemer kwamen naar Oisterwijk om de eventuele schade aan het spoor te bekijken. Op het eerste oog liep de auto geen schade op, dus kon de Spanjaard zijn weg vervolgen richting Tilburg.