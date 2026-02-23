Warm weer is in aantocht en dat ruik je: 'Geuren vliegen je om de oren'

Het kwik schiet de komende week omhoog, het wolkendek breekt open en het belooft haast lenteachtig zacht te worden. En dat mooie weer dat kun je zelfs al ruiken, zegt huisboswachter en natuurorakel Frans Kapteijns: "Nu is het dé tijd voor een wandeling."

"We ruiken de lente, de frisse aroma's van allerlei soorten planten, maar ook van compost en bodembedekking", vertelt Kapteijns. "Dat krijg je in je neus. Maar ook als mensen voor het eerst weer gras gaan maaien, ruik je dat de lente eraan komt."

Woensdag kan de temperatuur op sommige plekken in Brabant richting de 20 graden klimmen. En in de loop van de week laat ook de zon zich steeds vaker zien. Kortom: volop lenteweer. Terrasgangers kunnen hun borst natmaken, maar ook natuurliefhebbers staat een waar aromafeest te wachten, zo weet de boswachter.

Volgens de boswachter draait de geurfabriek in de natuur inmiddels op volle toeren. "Als het zachter weer wordt, voelen planten en bodemdieren dat de lente weer gaat beginnen. Je ziet nu ook al veel krokussen en sneeuwklokjes die zich al manifesteren."

Diertjes doen ook mee

Wanneer de plantenkopjes voor het eerst boven de grond komen gebeurt er van alles. "Met een beetje zon begint alles te draaien", zegt hij. "Die eerste bloemen en plantjes kun je enorm goed ruiken."



Niet alleen bloemen en planten doen mee. Ook onder de grond is er volop bedrijvigheid. Bodemdieren wrikken aroma’s en geuren los uit de aarde. "Bijvoorbeeld de rode mieren, die al actief zijn. Die zijn bezig hun nest op te warmen en daarvoor druk in de weer", vertelt hij. "Daarbij komen ook aardegeuren uit de bodem vrij die je herkent."

Wennen aan de geur

De boodschap van Kapteijns is dan ook helder: ga naar buiten en geniet met je neus. "Ja, dat is nu een goed idee. Naarmate het lente wordt, raakt je neus namelijk aan die geuren gewend. Dat is hetzelfde als wanneer bijvoorbeeld je moeder een heerlijke pan erwtensoep maakt", zo vergelijkt Kapteijns. "Na drie uur in de keuken ruik je die geur ook niet meer zo sterk."

Ook zondag waren de eerste lentegeuren al te bespeuren in de bossen, weet Kapteijns. "Maar vooral aanstaande woensdag, wanneer het warm wordt en de wolken openbreken, vliegen de geuren je om de oren."



