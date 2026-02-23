Friso Emons en TeamNL krijgen onderweg naar huis een 'koninklijk' welkom

De Nederlandse Olympiërs zijn weer terug in Nederland. Maandagmiddag landde de ploeg vanuit het Italiaanse Milaan op Schiphol. Maar voordat het vliegtuig de daling inzette, gebeurde er hoog in de lucht iets bijzonders. Een aantal F35-'s gaf de ploeg een koninklijk welkom.

"We kregen over de radio te horen dat we het laatste stukje naar Amsterdam begeleid zouden worden door een aantal F35's van de Koninklijke Luchtmacht", vertelt goudenmedaillewinnaar Friso Emons uit Tilburg aan Omroep Brabant. Vrijdag won hij met zijn team de shorttrack-aflossing.

"Ze kwamen aan beide kanten van de vleugels naast ons vliegen. Dat was echt onbeschrijfelijk. We konden zwaaien naar de piloten en ze hadden een bordje bij met 'welkom thuis TeamNL'. Ik dacht: wordt hier een protocol doorbroken, dat ze zo dichtbij komen?", lacht hij. "Je voelde het vliegtuig gewoon trillen toen ze weer wegvlogen."

Op dat moment wist hij dat hij iets bijzonders aan het meemaken was. "Het was een heel mooie verrassing. Daardoor merkte ik dat het echt meer begon te leven. In Milaan zit je toch in een bubbel. Nu komen we thuis en staat heel Schiphol op z'n kop omdat wij daar aankomen. Dat is even een switch van hoe de afgelopen twee weken zijn geweest. Maar wel heel erg leuk."

Hij beschrijft de weken in Milaan als een 'ontzettende rollercoaster'. "Vooral omdat we de successen én verliezen van ons team heel erg met elkaar beleven en delen. We zijn er allemaal voor elkaar. Dat is magisch."

Die rollercoaster is voor de sporters nog niet voorbij. Morgen staat er een bezoekje bij de koning op de planning en ook worden de winnaars nog een aantal keer gehuldigd. "Ik laat het allemaal op me afkomen, ik ben heel benieuwd", zegt de Tilburger.