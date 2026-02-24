Man langs de A58 mag tien jaar lang geen dieren houden na verwaarlozing

Een 60-jarige man uit Tilburg mag de komende tien jaar geen dieren houden op zijn terrein langs de A58. Dit heeft de rechtbank in Breda maandag besloten. In augustus werden bij de man veertig verwaarloosde dieren in beslag genomen door de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID). De komende jaren mag hij wel één hond als huisdier hebben.

Meerdere keren gewaarschuwd In het verleden werden verschillende maatregelen genomen, variërend van waarschuwingen en processen-verbaal tot de inbeslagname van dieren. Toch wist de man steeds weer nieuwe dieren aan te schaffen, waardoor toezichthouders keer op keer met dezelfde problemen werden geconfronteerd.

De man kreeg ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat hij de cel in gaat wanneer hij binnen twee jaar weer in de fout gaat.

Bij een bezoek van de inspectie in augustus werden op het stukje niemandsland langs de A58 negen varkens, twee hangbuikzwijnen, een lama, drie ezels, zeven paarden en achttien honden gevonden.

De honden zaten volgens de politie onder de vlooien, kregen te weinig eten en drinken en verkeerden duidelijk in slechte gezondheid. In een waterbak lag zelfs een dode rat. Daarnaast lag het veld bezaaid met allerlei materialen, zoals stalen pijpen, hekwerk en prikkeldraad. Spullen waar de dieren zich aan konden bezeren.

Dieren keren niet terug

Alle dieren werden na een beoordeling door een dierenarts en de officier van justitie in beslag genomen en nog dezelfde dag overgebracht naar een veilige opvanglocatie. Om daar de zorg te krijgen die zij nodig hadden. De baas gaf destijds aan erg verdrietig te zijn.

De rechtbank heeft maandag besloten dat de man zijn dieren niet meer terugkrijgt. Het is niet duidelijk wat er nu precies met de dieren gebeurt.