Sint meert aan in Grave: zo zag de laatste Brabantse intocht er in 2000 uit

Korrelig beeld, presentator Aart Staartjes in een commentaarhok met cadeaustrik op het dak en de enige echte Bram van der Vlugt als je-weet-wel. Het is onmogelijk om niet weemoedig te worden van de landelijke Sinterklaasintocht in 2000, de laatste in Brabant. Dinsdag werd bekend dat dit jaar de eer te beurt valt aan Grave. Dat werd ook wel eens tijd, want het is dus al 26 jaar geleden dat die intocht voor het laatst in onze provincie was. Een terugblik naar lang vervlogen tijden.

De laatste keer dat 'de echte' voet aan wal zette in onze provincie was op zaterdag 18 november 2000. In Woudrichem, om precies te zijn. We moeten het in die tijd nog doen zonder het Sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok, dat pas een jaar later voor het eerst te zien zou zijn. Hoe de reis van Sinterklaas vanuit Spanje naar Brabant verloopt, blijft grotendeels onbesproken, maar het zal niemand verbazen dat ook in 2000 niet alles van een leien dakje gaat. Presentator Aart Staartjes en de Wegwijspiet zijn aan het begin van de intocht korte tijd vermist, waardoor burgemeester Joop Worrell zelf de boel maar aan elkaar praat. En Sinterklaas kan op zijn paard Amerigo net wel, net niet onder de stadspoort door. Geheel volgens traditie komt alles net op tijd goed en mogen alle kinderen aan het eind van de dag hun schoen zetten, zo belooft de Sint plechtig. Kijk hier de intocht van 2000 terug:

Stoomboot te hoog

De voorlaatste keer dat Sinterklaas in Brabant voet aan wal zette, was in 1993 in Ravenstein. Het grote euvel in dat jaar: Pakjesboot 12 blijkt te hoog voor de brug over de Maas, zo ontdekt de Sint net voordat hij eronderdoor wil varen. Presentator Aart Staartjes vraagt zich hardop af hoe het dan toch met de pakjes moet.

Gelukkig zien kijkers al na een paar minuten het verlossende antwoord: de Sint en zijn gevolg stappen over op de iets lagere Pakjesboot 13. Zo beroerd als het inschattingsvermogen van de Sint blijkt, zo goed kan hij in oplossingen denken. De intocht van 1993 (inclusief aankondiging in rijm door een omroeper) zie je hieronder:

Den Bosch wilde ook wel

Waarom het zo lang heeft moeten duren voordat de landelijke intocht weer in een Brabantse plaats was? Dat antwoord blijkt lastig te vinden. Dat gemeenten niet in de rij staan om het feestje te organiseren, wordt duidelijk in 2018. Omroep NTR stuurt een brandbrief naar gemeenten om zich te melden. Voor het CDA in Den Bosch is die oproep aanleiding om het stadsbestuur schriftelijke vragen te stellen, in rijm zelfs. 'Hij wil graag met zijn boot aanleggen in een mooie plek, En daarvoor lijkt ons de gemeente ’s-Hertogenbosch niet gek', oppert de partij. Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat Den Bosch wel wilde, maar dat de organiserende omroep niet toehapt. 'Gemeente en NTR hebben elkaar vaak gezien in de periode 2005 tot 2013. Daarna, is het raar, ging de aandacht uit naar het Jeroen Boschjaar', schrijft de burgemeester weer in rijm terug. Kortom: toen Den Bosch wilde, wilde de NTR niet. En toen de NTR erom vroeg in 2018, hoefde het van Den Bosch niet meer. Daar waren ze nog aan het bijkomen van het Jeroen Bosch Jaar in 2016.

Bram van der Vlugt als Sinterklaas, geflankeerd door Michiel Kerbosch als Wegwijspiet (links) en Erik van Muiswinkel als Hoofdpiet (rechts) in 2000 (foto: Robert Vos/ANP).

