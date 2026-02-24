Veel geruchten, maar Van Gerwen speelt gewoon in Belfast

Michael van Gerwen komt donderdag gewoon in actie tijdens de vierde Premier League-avond in Belfast. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De darter uit Vlijmen moest meerdere wedstrijden overslaan. Volgens zijn beste vriend Vincent van der Voort zou het niet best met de darter gaan.

„Het gaat stukken beter, maar ik was goed beroerd”, zegt Van Gerwen tegen het AD . Waar hij precies last van had, wil hij niet kwijt. Wel was het ernstig genoeg om na de Premier League-avond in Glasgow ook de Poland Darts Open én twee vloertoernooien in Leicester over te slaan.

Eerder deze dinsdag leek het er op dat de situatie serieus was. In de podcast Darts Draait Door vertelde oud-profdarter en goede vriend Vincent van der Voort dat het ' op dit moment echt niet ging '. Volgens hem had Van Gerwen onder meer flink opgezette klieren in zijn keel en veel pijn, vooral ’s ochtends en ’s avonds. Onderzoeken leverden nog geen duidelijke oorzaak op.

Door de klachten moest Van Gerwen niet alleen toernooien missen, maar kwam ook zijn deelname aan de Premier League-avond in Belfast even op losse schroeven te staan. Ook werd gevreesd voor de UK Open in het eerste weekend van maart.

Die twijfel is nu weggenomen. "Donderdag ben ik er weer bij. Morgen (woensdag, red.) vlieg ik naar Ierland. Ik ben nog niet helemaal fit, maar wel fit genoeg”, aldus Van Gerwen tegenover de krant.