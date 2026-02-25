Van der Poel trapt af in België en heeft dit seizoen drie hoofddoelen

Mathieu van der Poel staat zaterdag voor de eerste keer aan de start van wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad. Het is de start van zijn voorjaarsseizoen op de weg. En daarin zijn drie grote klassiekers de hoofddoelen.

Na zijn achtste wereldtitel in het veldrijden zei Van der Poel al dat zijn focus na een korte vakantie naar de weg zou gaan. Het definitieve programma was nog niet bekend. Nu wel en de prof van Alpecin-Premier Tech trapt zaterdag af in België. "Na een paar weken van voorbereiding voelt hij zich raceklaar en zelfverzekerd", schrijft de ploeg.

Van der Poel doet daarna mee aan de meerdaagse etappekoers Tirreno-Adriatico als voorbereiding op Milaan-Sanremo op 21 maart. Hij won de Italiaanse klassieker al twee keer, maar winst nummer drie staat hoog op zijn verlanglijstje. Ook de Ronde van Vlaanderen, die hij al drie keer won, staat dikgedrukt in de agenda. Ter voorbereiding op de Belgische klassieker doet Van der Poel mee aan de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Het voorjaarsseizoen sluit Van der Poel af met Parijs-Roubaix, het derde monument waar de meeste aandacht naar uitgaat. Kan hij in Frankrijk voor de vierde keer op rij toeslaan?

Belgische campagne roept wielerfans op tot respect voor Van der Poel en andere renners De Belgische wielerbond Belgian Cycling is een campagne gestart tegen wangedrag tegen wielrenners. "Moedig aan met je hart, niet met haat. Langs de kant maak jij het verschil. Respecteer de renners, respecteer de koers", is de boodschap van de campagne met de naam #respecttherace. Onder anderen Mathieu van der Poel was de afgelopen jaren regelmatig slachtoffer van gegooide voorwerpen uit het publiek. Zo kreeg hij vorig jaar op weg naar zijn zege in de wielerklassieker Parijs-Roubaix een bidon in zijn gezicht. Daarop sprak de

oud-wereldkampioen van 'een poging tot doodslag'. Belgian Cycling merkt dat de grenzen soms worden overschreden. "Supporters mogen passie tonen en hun favoriet aanmoedigen, maar nooit ten koste van anderen."