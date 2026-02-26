Gebedsgenezer vraagt op de valreep vergunning aan zodat hij door kan gaan

Gebedsgenezer Tom de Wal heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd in de hoop dat hij door kan met het organiseren van religieuze bijeenkomsten in Dussen. Eind januari van dit jaar trok de gemeente Altena de exploitatievergunning van De Wal in. De activiteiten van zijn religieuze organsiatie Frontrunners Ministires zouden niet passen binnen een horecabestemming van het pand. De vraag is of de gemeente de activiteiten na deze nieuwe vergunningsaanvraag wél toestaat.

In 2022 kocht De Wal met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Hij had plannen voor een groot religieus centrum, maar die staan voorlopig op een lager pitje. Eind 2024 trok hij zélf zijn vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in. Sindsdien organiseert hij daar allerlei activiteiten, zoals genezingsdiensten en conferenties. Daar kwam eind januari een eind aan: de gemeente trok de exploitatievergunning in en gaf De Wal vier weken de tijd om een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. Hij had tot en met donderdag de tijd om de vergunning in te dienen en dat heeft hij op het nippertje gedaan. Nieuwe aanvraag

De gemeente Altena laat desgevraagd aan Omroep Brabant weten dat De Wal twee aanvragen heeft gedaan. Het gaat om de aanvraag van een omgevingsvergunning om af te kunnen wijken van de regels in het omgevingsplan, zodat hij de activiteiten kan blijven organiseren die volgens de gemeente niet in het huidige omgevingsplan passen. En om de aanvraag van een exploitatievergunning. Deze vergunning is nodig om eten en drinken te mogen verstrekken tijdens de activiteiten.

De aanvragen zijn nu in behandeling bij de gemeente. Tot die tijd geeft de gemeente aan niet te gaan handhaven. Dat wil zeggen dat De Wal ongestoord verder kan gaan met het organiseren van diensten in het voormalige partycentrum. Zo staat er op 14 maart een Women of Fire Conference gepland, volgens de website van Frontrunners bedoeld 'om vrouwen een stabiel fundament te geven in hun wandel met God en om toegerust te worden met de kracht van de Heilige Geest.' Afwachten

Voor de buurtbewoners, die niet allemaal even blij zijn met de komst van de gebedsgenezer naar Dussen, is het afwachten. De gemeente heeft acht weken de tijd om zich over de aanvragen te buigen. Eerder liet De Wal aan Omroep Brabant weten vertrouwen te hebben in een positieve afloop: "Het gemeentebestuur heeft in haar besluiten namelijk aangegeven dat het mogelijk is om de activiteiten alsnog te legaliseren." Volgens hem vindt de gemeente de activiteiten passen binnen de aard en het karakter van de locatie.

Op onze dossierpagina lees je alle verhalen over de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal. Heb je ervaringen met Frontrunners Ministries of Tom de Wal die je vertrouwelijk wil delen met de onderzoeksredactie van Omroep Brabant? Mail dan naar [email protected] of bereik ons anoniem via Publeaks. In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier: