Festival schrapt band met nazisympathieën: ‘Blijven buiten de discussie’

Het Eindhovense punkfestival Revolution Calling heeft de band Kickback uit de programmering gehaald. Er ontstond verontwaardiging toen bleek dat band onder andere samenwerkte met neonazi’s en een bandlid een Instagram account bijhoudt waarop hij immigranten vernedert. De festivaldirecteur gaat niet inhoudelijk in op de kwestie, maar meldt veel negatieve reacties te hebben ontvangen.

Kickback is een Franse band en stond geprogrammeerd als een van de hoofdacts van het hardcore punkfestival, dat al jaren in het Klokgebouw in Eindhoven wordt georganiseerd. Woensdagavond blijkt de naam van de band plots verdwenen van de website. De organisatie heeft een verklaring op social media geplaatst.

Bedreigd

In die verklaring gaat festivaldirecteur Martijn van den Heuvel niet in op de achtergrond van de band. “Wij kiezen ervoor om ons buiten elke discussie te houden en geen verder commentaar te geven. (…) De manier waarop ik me in de hardcore scene beweeg en de boodschap die ik sinds 1997 uitdraag, spreekt voor zich”, zo schrijft hij.

Het cancellen van de band lijkt vooral te gebeuren vanwege de ophef. Van den Heuvel zegt dat hij vals beschuldigd is, in een kwaad daglicht is gesteld, gedoxd en bedreigd. Volgens hem ‘door mensen van zowel links als rechts’. “Ze gedragen zich als de fascisten die ze beweren te bestrijden.”

Blood & Honour

De ophef ontstond nadat duidelijk werd dat de band samenwerkte met de openlijk racistische band Peste Noire. Ook waren er warme banden met een groep die optrad op een festival van de neonazistische organisatie Blood & Honour. Daarnaast deelt een bandlid van Kickback boekentips op social media, waarin hij het werk van diverse extreemrechtse en neonazistische auteurs aanprijst. Op een ander account plaatst hij denigrerend commentaar bij foto’s van dakloze immigranten in zijn thuisstad Parijs.