Lekker in de tuin werken? Wacht daar nog even mee, zegt deze tuinfluencer

Misschien heb je het al gemerkt: na het heerlijke lenteweer van deze week én het zonnige weer dat nog gaat komen, wil je de tuin weer aanpakken. Maar wacht daar nog even mee, zegt tuinfluencer Casper Boot uit Oisterwijk. Hij heeft meer tips voor tuinliefhebbers: “Verstoor de natuur zo min mogelijk.”

De boel snoeien, nieuwe plantjes kopen bij het tuincentrum of blaadjes opruimen: het voorjaar nodigt uit tot tuinieren. Zeker nu het al zo vroeg zo'n lekker weer is. Casper Boot (47), die als tuinfluencer andere mensen enthousiast maakt over tuinieren, snapt wel waarom. "Mensen willen aan de slag en hebben zin in nieuwe dingen. Iedereen zou moeten tuinieren. Het is goed voor je en heeft onterecht een stoffig imago. Je bent buiten, maakt contact met de aarde. Waarom zou je naar de sportschool gaan als je ook onkruid kunt trekken?" Laat de snoeischaar liggen

Er is wel een maar, benadrukt hij. "Als je echt goed wilt tuinieren, kun je beter in het najaar al beginnen met planten kopen en poten. We zijn een beetje geïndoctrineerd dat we in het voorjaar naar het tuincentrum moeten, maar het najaar is het plantseizoen. Én dan zijn de planten vaak ook nog in de aanbieding."

Goed, dat betekent niet dat je nu al te laat bent, zegt Boot. Al heeft hij wel écht een nadrukkelijk advies: ga nog niet snoeien. "Er zitten nog genoeg diertjes in planten en de grond die aan het overwinteren zijn. Zo verstoor je hun slaapplek." Nog een keer vriezen?

Bovendien is de kans groot dat het in maart nog een keertje gaat vriezen. Als je dan al hebt gesnoeid, is het voor de plant niet per se goed. Ook de blaadjes kun je volgens Boot beter laten liggen. "Ze rotten toch weg. Dat heeft twee voordelen: je bespaart jezelf de moeite en je laat de natuur met rust." De tuinkenner heeft wel een andere activiteit die je nu kunt oppakken: tegelwippen. Haal een tegel uit je tuin of oprit en plaats er groen voor terug. "Soms helpen gemeenten daar zelfs bij, bijvoorbeeld door tegels op te halen. Informeer daar eens naar. Meer groen en minder grijs is goed voor het klimaat en helpt tegen wateroverlast." Wat kun je nu wél doen?

Wat je nog meer kunt doen nu de tuinkriebels niet te stoppen zijn? "Maak je voortuin of oprit een beetje netjes, controleer je goot of schilderwerk, of lap de ramen. Dan kun je eind volgende maand helemaal op de tuin richten." En als het dan zover is, kies dan voor inheemse planten (planten die al eeuwenlang in Nederland groeien) zonder gif, bloembollen of kruiden. "Kruiden ruiken lekker, zijn goed voor insecten en kun je ook nog eten."