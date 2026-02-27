PSV-coach over mentale gezondheid: 'Sportpsycholoog zit bij mij op kantoor'

PSV gaat in het weekend van de mentale gezondheid op bezoek bij Heracles zonder Anass Salah-Eddine. Hij is niet fit genoeg, laat trainer Peter Bosz vrijdag weten. De coach heeft mentale gezondheid hoog in het vaandel staan."Het is belangrijk dat de jongens begrepen worden en dat ze ruimte voelen om te mogen falen."

In Almelo speelt PSV zaterdag tegen de hekkensluiter, maar PSV verspeelde dit seizoen al punten tegen de nummers vijftien tot en met zeventien. "Dat heb ik ze ook precies gezegd. Als wij weten te winnen van alle clubs die hoger op de ranglijst staan, dan moet je ook van de ploeger daaronder verslaan", zegt Bosz. Heracles draagt momenteel de rode lantaarn. Peter Bosz werkte jarenlang voor de club uit Almelo en maakt er ook geen geheim van warme gevoelens bij de club te hebben. "Ik hoop dat ze aan het einde van het seizoen niet meer op plaats achttien staan. Ze hebben de laatste tijd drie systemen gespeeld. Eerst 4-4-2, toen 5-4-1 en nu 5-3-2, dus we bereiden ons op alle systemen voor." Geen Salah-Eddine, Pepi wel basisfit

PSV moet het zaterdag wel doen zonder Salah-Eddine, laat de coach van de Eindhovenaren weten. "Hij is niet fit genoeg, maar dat gaat niet heel lang duren."

PSV-talent verlengt contract De 18-jarige Noah Fernandez verlengde deze week zijn contract tot 2030. Een goede keuze, vindt Bosz. "Ik denk dat spelers in veel gevallen te vroeg vertrekken naar andere clubs. Dit is echt een hele goede speler, die nog enorm veel ontwikkelpunten heeft. Daar willen wij hem heel graag bij helpen. Hij is zo jong nog, dan is het goed dat hij bijgetekend heeft. Dat zeg ik uit eigenbelang, maar ook voor hem."