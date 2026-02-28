Van der Poel soleert naar zege in eerste Omloop Het Nieuwsblad

Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag bij zijn debuut in Omloop Het Nieuwsblad direct overtuigend gewonnen. De oud-wereldkampioen van Alpecin-Premier Tech, die in de openingskoers van het Belgische voorjaar zijn rentree op de weg beleefde, maakte het verschil op de Muur van Geraardsbergen.

Van der Poel reed de Omloop nog nooit, omdat die snel volgt op het einde van het veldritseizoen. Maandag besloot de recordkampioen in het veldrijden dat hij zijn vorm goed genoeg vond om zijn opwachting te maken.

De tweede plaats was voor de Nederlander Tim van Dijke, die de sprint won van de Belg Florian Vermeersch.

Van der Poel sloot na de beklimming van de Molenberg op 45 kilometer van de finish aan bij de kleine kopgroep. Die was al snel na de start in Gent gevormd door onder anderen de Nederlander Jelte Krijnsen.

Regelmatig valpartijen in Omloop Het Nieuwsblad

De koers verliep onder koude en natte omstandigheden, met regelmatig valpartijen tot gevolg. Daarnaast liepen sprinters Paul Magnier en Jasper Philipsen met nog zo'n zestig kilometer te rijden een achterstand op door materiaalpech.

Op de Molenberg viel Rick Pluimers aan de voorkant van het peloton. Van der Poel ontweek zijn landgenoot met knap stuurwerk en sloeg samen met Van Dijke en Vermeersch een gat met het peloton.

Van der Poel onbedreigd naar de overwinning

Het drietal reed vervolgens snel door naar de kopgroep. Van der Poel plaatste op de Muur van Geraardsbergen zijn volgende versnelling. Van Dijke en Vermeersch waren de laatsten die afhaakten.

In de laatste zestien kilometer reed Van der Poel onbedreigd naar de overwinning. Van der Poel is in de Omloop Het Nieuwsblad de opvolger van de Noor Sören Waerenskjold, die zich vorig jaar verrassend de beste toonde.

'Hoop dat ik hem geen pijn heb gedaan'

Van der Poel besefte dat zijn knappe stuurwerk op de Molenberg een sleutelmoment was in de wedstrijd. "Ik weet zelf ook niet hoe ik daar heel ben gebleven. Ik kon hem (Pluimers) niet echt ontwijken, dus ik reed half over hem heen. Ik hoop dat ik hem geen pijn heb gedaan."

In de finale van de koers voelde de Nederlander zich op zijn gemak. "Dat zijn klimmen die ik graag doe", zei Van der Poel in het flashinterview. De komende uren besluit hij of hij zondag ook start in Kuurne-Brussel-Kuurne.