Willy en René verbijsterd door niveau concurrenten: 'Lijken wel amateurs!'

Als het een beetje meezit, mag PSV nog vóór het officiële einde van de winter de platte kar op om het kampioenschap te vieren. Al vraagt PSV-icoon Willy van de Kerkhof zich af of je wel over een meevaller kunt spreken. "Een schande voor het Nederlandse voetbal", zegt Willy over de staat van de concurrentie .

"Nu PSV zeventien punten voorstaat denken ze in het buitenland: wat is er in Nederland aan de hand? Als je Ajax en Feyenoord bezig ziet dan vraag je je af waar je naar zit te kijken. Naar amateurs?", gaat Willy verder. In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant zijn Willy en zijn tweelingbroer zeker zo kritisch over de prestatie die PSV zaterdag na rust leverde tegen Heracles. "Zo'n tweede helft mag je niet spelen", vindt René. "Ik denk dat de tank leeg was. Waarvan weet ik ook niet. Misschien dat ze zich spaarden voor de bekerwedstrijd tegen NEC." Willy kan daar geen begrip voor hebben. "Je gaat toch depri van het veld af nu? Je kunt beter doorgaan en met 6-0 winnen, dan ga je met een veel beter gevoel naar Nijmegen dan nu met 1-3."

De enige die wél indruk maakte in de tweede helft was Heracles-spits Lequincio Zeefuik. "Af en toe leek het wel alsof hij bij PSV meedeed, maar hij maakte wel een wereldgoal", zegt René. Willy valt hem bij. "Zouden we hem niet kunnen ruilen tegen Boadu? Ik weet wel dat die er een tijd uit is geweest, maar als je fit bent dan ben je fit en moet je het laten zien. Maar hij verloor steeds ballen, maakte domme overtredingen en liet zicht steeds wegzetten." René is ook duidelijk over de spits. "Die kan van de zomer weer weg, net als dat Pond Sterling van Feyenoord."

"Weghorst, de naam zegt het al: weg met die horst!"

Maar hoe slecht Feyenoord ook was, voor Willy was Ajax dat gelijkspeelde bij PEC Zwolle nóg zwakker. "Daar zat echt helemaal niks in", vindt Willy. René vindt het veelzeggend dat de Ajax Wout Weghorst weer van stal moesten halen. "Wout Weghorst... de naam zegt het al: weg met die horst.. En dan was hij ook nog teleurgesteld dat hij gewisseld werd!" René kan er niet over uit. Gelukkig was er in zijn ogen ook nog iemand die wél een goede indruk maakte dit weekend: "Ihattaren speelde fantastisch bij Fortuna. Ergens hoop ik dat hij nog eens bij PSV terugkeert." Over Feyenoord kunnen de gebroeders zich alleen maar verbazen. "Dat is een echt vriendenelftal", zegt René cynisch, doelend op het moment waarop keeper Wellenreuther een blunder maakte waarna rechtsbuiten Hadj Moussa direct daarop hoofdschuddend in beeld werd gebracht. "Ik moet zeggen: dat was briljant camerawerk", lacht Willy. "Eigenlijk jammer dat er in onze tijd maar één camera langs het veld stond, want wij maakten ook altijd ruzie in het veld."

"Jammer dat Kees Smit niet speelt."

Dinsdagavond wacht PSV nog een zware horde op weg naar de bekerfinale: de uitwedstrijd in de halve finale tegen NEC. "Dat is nu het allerbelangrijkste nu die titel vanzelf wel komt", vindt Willy die net als René verwacht dat PSV de klus gaat klaren in Nijmegen. "Dan zou de finale tegen AZ een mooi affiche zijn. Dit weekend komt AZ voor de competitie al hiernaartoe. Jammer dat Kees Smit geschorst is. Dat meen ik echt, die had ik graag zien voetballen."