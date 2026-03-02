Van de Donk speelt niet in WK-kwalificatieduel met Polen

Daniëlle van de Donk komt dinsdagavond niet in actie voor het Nederlands elftal tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen in Gdansk. De 34-jarige middenvelder uit Valkenswaard heeft volgens bondscoach Arjan Veurink 'wat klachten' ontwikkeld.

De Brabantse stond vanwege een knieblessure lang buitenspel. De voetbalster maakte ook pas in januari haar debuut voor haar nieuwe club London City Lionesses, waar ze vorige zomer naar toe verkastte .

Van de Donk trainde vorige week , na ruim zeven maanden, voor het eerste weer mee met Oranje sinds het EK voetbal in Zwitserland van vorig jaar.

Het is niet bekend of de klachten die ze heeft ontwikkeld te maken hebben met haar knieblessure.

Twijfel over toekomst bij Oranjeleeuwinnen

Van de Donk heeft lang getwijfeld over haar toekomst als international, maar besloot uiteindelijk toch door te gaan. Die twijfels kwamen vooral door haar blessureleed van het afgelopen halfjaar. "Het vuurtje is nooit uit geweest. Ik twijfelde alleen of ik het nog wel kon, omdat ik heel veel pijn had. Dat maakte het mentaal op een gegeven moment ook wel zwaar", zei ze tijdens een persconferentie in Zeist.

Mogelijk dit weekend wel inzetbaar

De Oranjeleeuwinnen bereiden zich momenteel voor op twee WK-kwalificatiewedstrijden. De eerste is dinsdagavond uit tegen Polen, de andere zaterdag tegen Ierland. De kans bestaat dat Van de Donk komend weekend wel inzetbaar is.

Het WK voetbal vindt in 2027 plaats in Brazilië. Van de Donk en Oranje strandden op het vorige EK in de groepsfase.