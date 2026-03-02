Deze topcoach gaat Rico Verhoeven trainen voor de wereldtitel boksen

Bokstrainer Peter Fury gaat Rico Verhoeven uit Halsteren de komende drie maanden klaarstomen voor de titanenstrijd in de boksring tegen Oleksandr Usyk. "Het is tijd om te werken", zegt hij op Instagram.

Eind mei in de boksring Verhoeven is gestopt met kickboksen en maakte eind februari bekend de boksring in te stappen. Op 23 mei staat hij oog in oog met Oekraïner Oleksandr Usyk bij de Piramides van Gizeh in Egypte.

De Brit is de oom en oud-trainer van Tyson Fury, voormalig wereldkampioen zwaargewicht. Peter Fury gaat nu aan de slag met Verhoeven.

Waar trainer Fury nu nog in Engeland is, gaat hij binnenkort voor drie maanden naar Nederland om Verhoeven voor te bereiden op de strijd.

Fury zegt uit te kijken naar het trainingskamp. "Twee fantastische mensen en twee geweldige kampioenen. Wat een privilege", vertelt hij in een video.

Stoppen als wereldkampioen

Eind november maakte Rico Verhoeven bekend te stoppen als wereldkampioen kickboksen. Hij wilde zich richten op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport.

Het nieuws dat de kickbokser zijn wereldtitel vrijwillig zou opgeven, zorgde voor een schokgolf in de vechtsportwereld. Verhoeven was maar liefst 4.418 dagen wereldkampioen.

Of Verhoeven ook in de bokssport kan bewijzen dat hij de koning in de ring is, daar lopen meningen over uiteen. "Ik denk dat het heel zwaar voor hem wordt”, zei voormalig profbokser Eddy Smulders eerder tegen Omroep Brabant.