Marianne sleept tweede goud binnen bij World Cup ijsklimmen: 'Ups en downs'

Marianne van der Steen uit Tilburg gaat als een speer op de World Cup ijsklimmen in Amerika. Vorige week schreef ze al geschiedenis door als eerste Nederlander goud te winnen, afgelopen weekend kwam daar nóg een gouden plak bij. "Het is een geweldig seizoen geweest."

De 41-jarige ijsklimmer is heel trots en kijkt met plezier terug op het afgelopen seizoen. "Deze overwinning is zoveel meer dan slechts één beklimming. Het is een geweldig seizoen geweest na zestien jaar deelnemen aan de World Cup Series met zoveel ups én downs", vertelt ze.

De Tilburgse wist haar directe concurrent slechts vijf seconden voor te blijven en de winst binnen te slepen. He tweede goud is de ultieme beloning voor haar leven dat volledig in het teken staat van ijsklimmen.

De World Cup in Canada is hier terug te kijken. Vanaf 1.37.00 is Van der Steen aan de beurt.

In haar zestienjarige carrière stond Marianne tientallen keren op een internationaal podium, maar nooit eerder bereikte ze de hoogste treden van een World Cup. Al die jaren bleef ze wel gewoon doortrainen en dit seizoen werd haar toewijding en doorzettingsvermogen beloond.

Een medaille heeft twee kanten

Het klinkt als een droom, maar elke medaille heeft twee kanten. Daar weet Marianne alles van. Om überhaupt mee te kunnen doen aan de World Cup Series reist Marianne samen met haar vriend Dennis van Hoek in een pick-up truck rond in Amerika en Canada.

Terwijl haar concurrenten van de ene naar de anderen wedstrijd vlogen, reed Marianne zelf van hot naar her, en sliep ze ook in de auto om kosten te besparen.

Drie jaar geleden koos ze ervoor om haar baan op te zeggen om fulltime te kunnen klimmen. Ook traint ze diverse talenten en op vrijwillige basis het Nederlands jeugdteam.