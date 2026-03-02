Ophef over veel hogere parkeerkosten: gemeenteraad zet er een streep door

De nieuwe parkeerregels die sinds afgelopen oktober gelden in het centrum van Oss gaan weer op de schop. Het aangepaste parkeerbeleid, waardoor bezoekers meer geld en vooral veel langer moesten betalen, zorgde voor flink wat kritiek van bewoners en ondernemers. Een meerderheid van de gemeenteraad zorgt er nu voor dat het nieuwe parkeerbeleid weer wordt aangepast.

Die aanpassingen zijn dat betaald parkeren moet stoppen om acht uur 's avonds in plaats van tien uur, er moet een maximum dagtarief van 6 euro gaan gelden voor alle parkeerterreinen en parkeergarages, en voor straatparkeren moet overal hetzelfde tarief van 2 euro per uur komen, zonder maximaal dagtarief.

Een meerderheid van de raad komt donderdag met een motie tijdens de raadsvergadering om het parkeerbeleid weer aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders wordt volgens Dtv Nieuws in de motie opgeroepen om voor de zomer drie concrete aanpassingen te doen.

Minder parkeren in centrum

Met de aangepaste parkeerregels in oktober wilde het gemeentebestuur ervoor zorgen dat minder mensen hun auto parkeren in het centrum. De parkeerkosten zijn daarom hoger voor mensen die hun auto langer dan een halfuur in en om het centrum laten staan.

De gemeente hoopte dat langparkeerders naar onder meer een parkeergarage aan de rand van het centrum zouden gaan. Het dagtarief daarvan is gestegen van 4 naar 6 euro. Daarnaast zijn ook de tijden aangepast: betaald parkeren geldt voortaan niet meer tot zes, maar tot tien uur 's avonds.

Kritiek van ondernemers

Vooral ondernemers hadden kritiek: zij zagen hun omzet dalen omdat minder mensen nu kwamen winkelen, of de shoppers verbleven korter in het centrum. Volgens de gemeente werd het nieuwe parkeerbeleid juist ingevoerd om meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en groen.

Wethouder Sidney van den Bergh, mede verantwoordelijk voor het aangepaste parkeerbeleid heeft begrip voor het ingrijpen van de gemeenteraad. "Oss groeit en heeft stevige ambities. Een toekomstbestendig parkeerbeleid hoort daarbij. De motie staat achter deze ambities en ik zie als wethouder en Ossenaar ook dat er vragen en zorgen zijn over het parkeren. Als een pas op de plaats helpt om draagvlak te vergroten, dan is dat verstandig en goed om te doen."