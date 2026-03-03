Brabantse beelden uit de oude doos zijn online-hit: 'Miljard keer bekeken'

Gifjes met historische Brabantse beelden gaan door het dak op sociale media. De bewegende beelden van het archief Brabant in Beeld hebben in vijf jaar tijd meer dan een miljard views weten te halen. De vaak grappige beelden uit onze provincie zijn zelfs over de landsgrenzen enorm populair.

Een gans waggelt vastberaden naar een meisje dat haar hand met daarin een stukje brood uitsteekt. Hap! Het beestje grist het stukje gretig uit haar hand: "Da ge bedankt zijt, da witte!" Of neem een andere zwart-witparel: een non die euforisch in haar hand klapt en op en neer springt. "Yaay!!", is het simpele, maar zeer effectief bijschrift. De zusters van toen hadden vast nooit gedacht dat hun vreugdedansje decennia later het internet zou veroveren. Miljard keer bekeken

"Ze worden echt heel veel gebruikt", lacht initiatiefnemer Kaya van Dun van het Regionaal Archief in Tilburg in het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant. "In vijf jaar tijd zijn ze een miljard keer bekeken. Ik denk dat het zo veel bekeken wordt omdat het uitdrukt wat mensen willen zeggen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden." De archiefbeelden die gebruikt worden in de gifjes zijn soms al bijna een eeuw oud. Het archief heeft beelden vanaf 1910 tot pakweg 2010. Van korrelige zwart-witfragmenten tot carnaval in de jaren 70 van de vorige eeuw: alles krijgt online een tweede leven. "Het idee ontstond toen we begonnen met Brabant in Beelden, dat is een samenwerking van regionale archieven om bewegende beelden samen te brengen", vertelt Van Dun.

Naja, een beeld zegt meer dan duizend woorden toch? (foto: Brabant In Beeld).

"We wilden heel graag dat de beelden gezien worden door mensen. Maar hoe zorg je daarvoor?", vroegen de medewerkers van het archief zich af. Het antwoord bleek verrassend simpel: "Wat nou als we er gifjes van maken?" Veel beeld

En zo rolden de eerste gifjes van de band. Een jongetje dat fanatiek rent in een speeltuinhamsterwiel. Een meisje in kleurrijk jaren 60-tenue dat een ijsje eet met daarbij de tekst 'luste gij een ijsco?'. Of een aantal verweerde, nors kijkende oudere dames keurig op een rijtje. Een van hen wijst: 'Keigoed', terwijl haar blik iets heel anders suggereert.

