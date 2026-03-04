Strijd voor 170 jaar oude eik gaat door: 'Boom hoort bij deze buurt'

De strijd om een 170 jaar oude eik in Waalwijk is nog niet voorbij. De boom is gered van de kap, maar buurtbewoners blijven bezorgd. Een handtekeningenactie is de duizend gepasseerd. “Hij is ten dode opgeschreven”, vertelt Ton Stokwielder.

De gigantische boom is omringd door hekken. Grote bouwwagens denderen langs. Rond de boom aan het Hoogeinde worden zeventig woningen uit de grond gestampt. Huizenbouwers Ponjé en DuraVermeer vroegen een kapvergunning aan. De gemeente Waalwijk zei 'nee'. Eind goed, al goed voor boomliefhebbers zou je denken, maar de zorgen bij bewoners blijven.

Dood

“De boom gaat dood als je zo doorgaat. Hij wordt slecht behandeld en totaal niet beschermd”, zegt Ton Stokwielder, van stichting Wereldboom, die de petitie startte. Volgens hem zijn er allerlei kabels en leidingen onder de boom door getrokken. “De boom hoort bij deze buurt! Er zijn al zo weinig bomen hier”, verzucht de 74-jarige Hans van Beijnen. Hij woont al jaren schuin tegenover de eik en hij gaat zelfs in één van de nieuwe appartementen bij de boom wonen. “Het is zo’n mooie boom!”, vindt de 82-jarige Diny Pullens. “Doodgaan mag niet. Ik word net zo oud als de boom”, schatert ze.

Ton Stokwielder bij de oude eik.

De gemeente Waalwijk noemt het ‘een waardevolle boom die behouden moet worden’. Daarom mag de boom dus niet omgehakt worden. Volgens een woordvoerder is de projectontwikkelaar aan zet. “Voor de ontwikkeling van de woningbouw kan de boom niet op deze locatie blijven staan. De enige oplossing lijkt daarmee het verplaatsen van de boom.” Ook het doel van de petitie is het verplaatsen van de boom. De projectontwikkelaars willen niks zeggen over het lot van de boom. Verplaatsen kost een hoop geld. De bewoners blijven hoop houden: “Wij zijn alleen maar strijdlustiger geworden”, besluit Stokwielder.