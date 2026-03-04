Dit eilandje wordt een bouwplaats voor de nieuwe Merwedebruggen

Om de versleten Merwedebrug te vervangen, verandert een kleine strook land in het water tussen Brabant en Zuid-Holland in een werkeiland. Daar zullen twee nieuwe bruggen op gebouwd gaan worden. "De brugonderdelen worden hier als LEGO-blokken in elkaar gezet", zegt Anne Peters van bouwcombinatie ALSÉÉN.

Een groep ganzen waggelt in het vroege voorjaarszonnetje over de landstrook in de Boven-Merwede, tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Het oogt idyllisch, maar de rust is binnenkort gedaan. "Dit maagdelijk stuk groen wordt omgebouwd tot werkeiland", vertelt Peters. De vogels moeten plaatsmaken voor bouwvakkers met oranje hesjes en witte helmen. Zij gaan de nieuwe Merwedebruggen in elkaar zetten. Dat is hard nodig, want de huidige Merwedebrug is aan vervanging toe. Dat kan tot onveilige situaties en extra hinder leiden. Vervanging is dus noodzakelijk. "De Merwedebrug heeft daarom prioriteit", legt Michael Blatter van Rijkswaterstaat. LEGO-blokken

Er komen twee nieuwe bruggen met slanke en elegante bogen voor in de plaats, voor iedere rijrichting één. De middenpijler verdwijnt, waardoor de scheepvaart straks meer ruimte krijgt om te passeren. "Het zijn grote en complexe objecten, maar een geslaagd ontwerp", vindt Blatter.

Een impressie van de nieuwe Merwedebrug (foto: Rijkswaterstaat).



De brugonderdelen worden vanuit België naar het werkeiland gevaren. Daar worden ze 'als LEGO-blokken in elkaar gezet', zegt Peters, terwijl het verkeer over de huidige brug raast en een vrachtschip voorbijvaart. Vier voetbalvelden groot

Om risico’s te beperken, gebeurt het in elkaar zetten van de bruggen zo dicht mogelijk bij de huidige Merwedebrug. De landstrook, vlakbij scheepsbouwer Damen Shipyards, wordt gebruikt als werkeiland. Nabijgelegen bedrijven hebben mogelijk last van de werkzaamheden. "Vanaf 16 maart worden er palen verwijderd naast de strook, om damwanden aan te brengen", licht hoofduitvoerder Conrad Hordijk van ALSÉÉN toe. Met een stapel impressieafbeeldingen wandelt hij door het drassige gras.

Hordijk (links) en Peters op het werkeiland bij de Merwedebrug (foto: Niek de Bruijn)





Verder wordt de landstrook anderhalve meter opgehoogd, zodat er met eventueel hoogwater doorgebouwd kan worden. Een gedeelte waar nu nog water stroomt, wordt opgevuld met zand en verhard met betonplaten. "Ook komt er een fundering voor een schuifconstructie, waarmee de bruggen op een drijvend platform geschoven worden", vervolgt Hordijk. Vervolgens worden de bruggen naar hun definitieve plek gevaren. In november moet het werkeiland, dat vier voetbalvelden groot wordt, gereed zijn voor de werkzaamheden. Meer rijstroken

Als eerst wordt de nieuwe brug aan de westkant, richting Breda, gebouwd. Die gaat van twee naar vier rijstroken. Zodra die af is, wordt de brug in 24 uur naar zijn definitieve plek gevaren en kan het verkeer eroverheen. Dit zal naar verwachting in 2028 zijn, maar Rijkswaterstaat komt rond de zomer pas met een planning. Vervolgens wordt de huidige Merwedebrug gesloopt. Daarna kan begonnen worden aan de bouw van de brug aan de oostkant, richting Utrecht. Die gaat van twee naar drie rijstroken. Beide bruggen krijgen een vluchtstrook en behouden hun tweerichtingsfietspad. Aannemerscombinatie ALSÉÉN mag het werkeiland tien jaar gebruiken. Als alle twee de bruggen op hun plek liggen, wordt het stukje natuur teruggebracht naar haar oude staat. De ganzen kunnen dan weer zorgeloos rond waggelen.