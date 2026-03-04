112-nieuws: Twee bestuurders rijden veel te hard, rijbewijzen ingenomen • Man rijdt zes keer zonder rijbewijs, ging al 20 keer op voor auto-theorie

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08:00 Twee bestuurders rijden veel te hard, rijbewijzen ingenomen De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagnacht twee rijbewijzen ingenomen. Tijdens een controle reden twee voertuigen meer dan vijftig kilometer per uur te hard. Lees verder

07:56 Man rijdt zes keer zonder rijbewijs, ging al 20 keer op voor auto-theorie Bij een controle in Eindhoven is dinsdagavond een man betrapt die voor de zesde keer zonder rijbewijs reed in minder dan een jaar tijd. Hij was ook onder invloed van drugs. De bestuurder is daarnaast al twintig keer voor zijn autotheorie-examen opgegaan. Lees verder

06:07 Fietslamp schijnt in het water, oplettende voorbijganger belt 112 Hulpdiensten zijn dinsdagnacht uitgerukt in Breda, omdat er vermoedens waren dat een fietser in het water was beland. Een voorbijganger meldde dat hij een brandend fietslicht in het water zag bij de kruising van de Verlengde Poolseweg en de Claudius Prinsenlaan. Uiteindelijk werd niemand gevonden. Lees verder