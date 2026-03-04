Schietpartij Oosterhout: verdachte drie moorden bepleit eigen onschuld

Tobias J., een van de verdachten van de drievoudige moord in Oosterhout, heeft woensdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol voor het eerst een summiere verklaring afgelegd. Daarin heeft hij zijn onschuld bepleit.

Naast J. zijn nog een 24-jarige man, Sman O., en een 28-jarige vrouw Veronica K., verdachte. alle drie zijn afkomstig uit Zweden en volgens het Openbaar Ministerie speciaal voor het plegen van ernstige misdrijven naar Nederland gekomen.

Drie mannen neergeschoten Op 28 maart vorig jaar werden drie mannen (twee van 32 jaar oud, een van 25) bij twee schietincidenten in de wijk Slotjes neergeschoten. Twee van hen overleden kort na het geweld, de derde bezweek na enkele weken in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

"Ik ben niet de enige verdachte in deze zaak", aldus de 29-jarige J. "De aantijgingen zijn heel ernstig. Ik ga nooit iets zeggen over iemand anders, alleen over mezelf. Ik heb nog nooit op een mens geschoten. Ik heb nooit in een auto gezeten waar vanuit iemand beschoten is. Ik ben onschuldig."

J. liet het bij zijn korte verklaring. Op verdere vragen van de rechtbank beriep hij zich op zijn zwijgrecht, ook op de vraag of hij tijdens een verhoor door de politie meer zou willen zeggen.

Onderzoek loopt nog

De rechtbank wees een verzoek tot opheffing van J.'s voorarrest af, omdat de verdenkingen tegen hem stevig zijn. Politie en justitie zijn nog bezig met het onderzoek en verwachten dit in juli af te ronden. Ook de andere twee verdachten blijven vastzitten.

Een van de vertragende factoren daarin is een rechtshulpverzoek aan de Verenigde Staten, waarop nog geen reactie is gekomen. Justitie wil in de VS aan informatie van Snapchat komen; de verdachten zouden veel via dat medium hebben gecommuniceerd.

Op die dag in maart vorig jaar vond rond vier uur 's middags de eerste schietpartij plaats in de Loevensteinlaan. Een auto werd klemgereden door de auto van de daders. J. zou achter het stuur hebben gezeten. Een van de verdachten zou zijn uitgestapt en de bestuurder van de klemgereden auto hebben beschoten.

Tweede schietpartij iets verderop

De daders gingen er vervolgens vandoor. Even later beschoten zij de inzittenden van een andere auto in de Sint Antoniusstraat, iets verderop.

Over het motief voor de moorden en eventuele opdrachtgevers is weinig tot niets bekend. De politie beschouwt de moorden als een voorbeeld van het verschijnsel 'violence-as-a-service'. Daarbij worden veelal jonge mensen geronseld om tegen betaling geweldsopdrachten uit te voeren.

De volgende zitting is op 7 mei.