Nieuwe muziekstudio in ziekenhuis: Veul Gère blaast het dak eraf

De carnavalsmuziek van Veul Gère is niet echt wat je in een ziekenhuis verwacht. Toch blies de Tilburgse carnavalsgroep woensdagmiddag het dak eraf in het ETZ Elisabeth in Tilburg. Patiënten, personeel en kinderen liepen in de polonaise en zongen luid mee. Het feest was voor de vernieuwde muziekstudio in het ziekenhuis, die woensdag officieel geopend werd.

Live muziek maken voor en met patiënten, hun naasten en bezoekers: dat is het doel van het ETZ Muziekmoment. "Mocht je hier in het ziekenhuis terechtkomen, dan word je goed verzorgd, ook op muzikaal gebied", vertelt Christel van der Brugge, de studioleider van het ziekenhuis.

Hoe het begon

De muziekstudio bestaat al sinds 2014. Guus Meeuwis opende de studio destijds en gaf hem de naam Guus Meeuwis Muziekids Studio. Kinderen die in het ziekenhuis verbleven, konden er zelf muziek maken en luisteren. "Muziek geeft troost, blijdschap en hopelijk geneest het ook," sprak Meeuwis tijdens de opening.

In september 2025 maakte het ziekenhuis bekend dat de samenwerking met Stichting Muziekids werd beëindigd en dat het ziekenhuis de muziekstudio voortaan zelfstandig voortzet. De reden: niet alleen kinderen, maar ook volwassenen wilden van de muziek genieten. En volgens het ziekenhuis is de afgelopen jaren gebleken dat het ook echt helpt.

De opening

Dat bleek duidelijk tijdens de opening van de vernieuwde studio: meer dan honderd patiënten, medewerkers van het ziekenhuis en kinderen dansten lachend op de muziek van de hoofdact Veul Gère.

Een optreden geven was niet het enige wat de carnavalsgroep deed; ze doneerden ook 5000 euro aan het ziekenhuis. Dit is niet de eerste keer dat ze doneren: de opbrengst van hun verkoop gaat al jaren naar de studio. Het bedrag komt van de verkoop van hun speciale carnavalssjaal en andere merchandise. Afgelopen januari gaven ze drie concerten in 013 Tilburg, waar de spullen werden verkocht.