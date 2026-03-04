Platte kar PSV is al warmgedraaid tijdens carnaval: 'Er is niks afgebroken'

De kans is aanwezig dat PSV binnenkort landskampioen wordt en de spelers hossend op de platte kar staan. Het bedrijf Kusters Logistics regelt die kar. De grote vraag is: is die al van stal gehaald? "Hij is deels al opgebouwd, want de stadsprins heeft er ook op gestaan", zegt bedrijfsleider Roy van der Zanden.

4 april kampioen? Dit jaar lijkt het kampioenschap eerder in zicht. Mocht PSV vanaf nu alle wedstrijden winnen, dan barst het feest al op 4 april los. Thuis tegen FC Utrecht kan de club zich dan kronen tot vroegste kampioen ooit . Bij verlies heeft PSV nog verschillende wedstrijden om het kampioenschap van de Eredivisie alsnog binnen te slepen.

Het Eindhovense transport- en logistiekbedrijf zorgt er al zo'n 25 jaar voor dat de PSV-selectie op een wagen door de stad wordt vervoerd als de club kampioen is. Vorig jaar nog moesten medewerkers van Roy redelijk onverwacht aan de bak , omdat de voetbalclub plotseling bovenaan eindigde.

Als achtervolger Feyenoord de komende drie wedstrijden punten laat liggen, kan PSV zich zelfs al op 22 maart, uit bij Telstar, kronen tot kampioen.

Ook bij Kusters Logistics kunnen ze het kampioenschap al ruiken. Al is de kar nog netjes opgeborgen. "PSV komt waarschijnlijk deze week met een planning van de scenario's die mogelijk zijn. Wat als Feyenoord gelijk speelt bijvoorbeeld. Zo gaan we naar een plan", legt Roy uit.

De opbouw van de platte kar duurt vaak drie tot vijf werkdagen, maar nu één dag. De wagen is namelijk al warmgedraaid tijdens carnaval, omdat de Eindhovense stadsprins erop heeft gestaan. "Voor ons is het nu best makkelijk opbouwen. We hebben er niet veel werk meer aan."

De ruwbouw is al klaar

De basis ligt er al, de 'ruwbouw'. Na carnaval is de kar zoveel mogelijk intact gebleven. Zo zit de reling er nog op voor de veiligheid. "We hebben hem compleet in het warehouse gezet. Er is niks afgebroken, omdat we er stiekem al vanuit gaan dat PSV misschien wel kampioen kan worden."

Wat moet er nog gebeuren? "We moeten nog toiletten maken, de bar, stroomvoorziening en vloerbedekking", somt Roy op. Daarna komt PSV voor de 'finishing touch', zodat niemand er omheen kan voor wie de kar bedoeld is.