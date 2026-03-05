112-nieuws: Auto botst tegen boom en vliegt in brand terwijl bestuurder bekneld zit • Actievoerders vernielen 23 ruiten van universiteit in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

22:18 Auto botst tegen boom en vliegt in brand terwijl bestuurder bekneld zit Een auto is donderdagavond tegen een boom gereden op de Rijsdijk in Etten‑Leur. De auto vloog door de klap in brand, terwijl de bestuurder bekneld zat in het voertuig. Omstanders grepen snel in en haalden met emmers water uit de naastgelegen sloot om het vuur te blussen. Lees verder

20:23 Actievoerders vernielen 23 ruiten van universiteit in Eindhoven Bijna alle ruiten van de ingangen van het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn vernield. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De vernielingen bij de zaal, die bedoeld is voor lezingen en voorstellingen, zijn opgeëist door een pro-Palestijnse actiegroep. De 23 kapotte ramen en kapotte glazen deuren zijn donderdag afgedekt met houten platen. Ook zijn er ramen beklad met rode verf. Lees verder

19:49 Wegpiraat scheurt rond met 127 km/u: rijbewijs en auto afgepakt Een 28-jarige man uit Oss is donderdagmiddag betrapt op extreem hard rijden. Hij reed op de Megensebaan 127 kilometer per uur. Daar is 70 km/u is toegestaan. Zijn rijbewijs is meteen afgepakt. Lees verder

19:02 Vier gewonden bij brand distributiecentrum van Bol.com, pand ontruimd Bij een brand in het distributiecentrum van bol.com in Waalwijk zijn vier mensen gewond geraakt. Het vuur brak donderdag rond kwart voor zes uit. De brand zou zijn ontstaan bij accu’s in het gebouw. Het hele distributiecentrum is uit voorzorg ontruimd. Lees verder

18:01 Twee auto’s botsen op kruising in Oisterwijk: weg tijdelijk dicht Een auto is donderdagmiddag op de zijkant van een andere auto gebotst op de kruising van de Kerkhovensestraat met de Bedrijfsweg in Oisterwijk. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur 's middags. Lees verder

16:40 Dief gaat ervandoor in bestelbus met pakketjes, politieauto beschadigd In Raamsdonksveer is donderdagmiddag een bus van een pakketbezorger gestolen. De dief reed er volgens de politie "als een bezetene vandoor". Ruim twintig agenten werden ingezet om hem in alle richtingen te kunnen onderscheppen. Lees verder

15:59 Brand in bosgebied in Valkenswaard In het bosgebied aan de Zandbergweg in Valkenswaard heeft donderdagmiddag brand gewoed. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde er in totaal nog zo'n 2500 m2 aan hoog gras af. Lees verder

15:19 Brandweer moet improviseren om autobrand in Nuenen te blussen Een auto is donderdagmiddag op de Collseweg in Nuenen volledig uitgebrand. De auto, net gekocht door een autohandelaar, vloog tijdens het rijden in brand en de vlammen sloegen meteen uit de auto. De brandweer moest improviseren om de brand te blussen. Lees verder

15:03 Brand op schip in Willemstad, bemanning neemt heft in eigen hand Op een schip in de Noorder Voorhaven in Willemstad heeft donderdagmiddag een kleine brand gewoed. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al door de bemanning geblust te zijn. Lees verder

14:44 Omstander probeert autobrand te blussen op parkeerplaats in Zundert Een auto is donderdagmiddag in brand gevlogen op een parkeerplaats aan de Beukenlaan in Zundert. De brand is onder de motorkap begonnen. Lees verder

14:24 Auto rijdt lantaarnpaal omver bij Haaren Een auto heeft donderdagmiddag een lantaarnpaal omvergereden op de N65 bij Haaren. Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Lees verder

14:08 Drugs en wapen gevonden in huis in Oudenbosch, burgemeester sluit woning In een huis aan de Strijdmondlaan in Oudenbosch is woensdag een drugslab aangetroffen. In de keuken van het huis werd de designerdrug flakka gemaakt. Twee verdachten zijn opgepakt. Het huis is donderdag gesloten op last van de burgemeester. Lees verder

13:40 Daken met zonnepanelen in brand in Eindhoven Van twee huizen in de Trompetstraat in Eindhoven stond het dak donderdagmiddag in brand. De brandweer voerde eenmaal ter plaatse al snel extra bluswater aan. Lees verder

12:51 Gaslek tijdens graafwerkzaamheden in Grave Aan de Quaylaan in Grave is donderdagmiddag een gaslek ontstaan tijdens graafwerkzaamheden. Het ging mis toen een gasleiding werd geraakt. Lees verder

11:17 Tot ver in de avond geen treinen door verwoeste bovenleiding in Zevenbergen De bovenleiding van het spoor is donderdagochtend kapotgereden door een vrachtwagen bij een spoorwegovergang in Zevenbergen. De schade aan de overgang aan de Prins Hendrikstraat is groot Lees verder

11:04 Motorrijder klapt op dichte poort van bedrijf in Tilburg, man zwaargewond Een motorrijder is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een gesloten poort bij een bedrijf aan de Hectorstraat in Tilburg. Veel hulpdiensten rukten uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Lees verder

09:51 Uitslaande brand verwoest schuur in Molenschot Een felle uitslaande brand heeft donderdagochtend een schuur verwoest in Molenschot. Bij aankomst van de brandweer, rond kwart voor negen, stond de schuur aan de Rijksweg al in lichterlaaie. Lees verder

09:36 Gewonde bij botsing op kruispunt in Breda Bij een botsing tussen twee auto's op een kruising in Breda is donderdagochtend iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Ettensebaan. Lees verder

06:54 File door ongeluk tussen Zevenbergschen Hoek en de Drechttunnel Reizigers die donderdagochtend via Breda richting Rotterdam willen, moeten rekening houden met extra reistijd. Door een ongeluk tussen Zevenbergschen Hoek en de Drechttunnel is de vertraging rond zeven uur opgelopen tot meer dan 45 minuten, meldt de ANWB. Lees verder

06:39 Politie haalt spookrijder van de weg op de A2 bij Best De politie heeft woensdagavond een spookrijder klemgereden op de A2 bij Best. De man is van de weg gehaald. Lees verder

06:13 Gesmolten plastic is alles wat rest nadat opnieuw Dixi in vlammen opgaat In Breda is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een Dixi verwoest door brand. De brand was aan de Verbeetenstraat, tegenover de Oosterstraat, waar twee dagen geleden ook al een Dixi in vlammen opging. Lees verder

05:55 Vlammen slaan uit rijdende auto in Veghel Een auto aan de Corridor in Veghel is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. Het voertuig vloog tijdens het rijden, ter hoogte van de Moezelhof, plotseling in brand. Lees verder