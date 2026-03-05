Dit kleine bedrijf slaat grote slag met 114 miljoen euro aan investeringen

Het is een flink bedrag dat het kleine bedrijf RIFT in Eindhoven, met in totaal tachtig werknemers, heeft weten binnen te slepen. Investeerders en een subsidieverstrekker geven 114 miljoen euro aan het bedrijf dat door het verbranden van ijzerpoeder huizen kan verwarmen en ook enorme hitte - en daarmee energie - kan opwekken voor bedrijven. Volgens directeur Mark Verhagen is het niet zo dat het geld nu tegen de plinten klotst: “We moeten het nog steeds goed besteden.”

Het bedrijf is opgericht door studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ze bouwden een aantal jaar geleden in Helmond een proefinstallatie om warmte op te wekken door ijzerpoeder te verbranden om zo huizen in Helmond te verwarmen. Inmiddels is de proefinstallatie afgebroken en is een installatie van de volgende generatie in bedrijf in Helmond. Het bedrijf Kingspan Unidek in Gemert-Bakel heeft het eerste commerciële contract ondertekend om met RIFT energie op te gaan wekken.

Het bedrijf is nu in gesprek met ongeveer vijftien andere Brabantse bedrijven om nog meer contracten binnen te slepen. Het fikse bedrag van 114 miljoen is bedoeld om een nieuwe centrale brandstoflocatie te bouwen waar het ijzerpoeder wordt geproduceerd. RIFT wil bij acht tot tien bedrijven boilers gaan bouwen die gebruik gaan maken van het ijzerpoeder om warmte op te wekken voor industriële processen. “Ik denk dat we op die manier 500 miljoen kubieke meter aardgas kunnen besparen”, zegt Verhagen.

"We zullen nog meer geld nodig hebben."

De ambities van het Eindhovense bedrijf zijn groot. Het wil een wereldspeler worden. En dus zullen er nog meer investeringen nodig zijn, denkt Verhagen. “We willen onze techniek over de hele wereld implementeren. Om dat te bereiken zullen we nog meer geld nodig hebben.” Zijn bedrijf kan volgens Verhagen rekenen op de steun van techmiljardair Bill Gates. Eerder stak een stichting waarvan Gates een van de oprichters is al geld in het bedrijf. “Dat was een eenmalig bedrag”, zegt Verhagen. “Maar de stichting geeft nog steeds ondersteuning. Ze heeft ons persbericht bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten verspreid en introduceert ons bij nieuwe investeerders.”

Oude fietsen

IJzerpoeder wordt onder meer gewonnen uit oud ijzer. Dit kan afkomstig zijn van oude fietsen of uit gesloopte gebouwen. Volgens RIFT heeft Nederland veel oud ijzer waar gebruik van kan worden gemaakt. Het ijzerpoeder wordt verbrand in een installatie van RIFT die bij de klant staat. Die kan daardoor hoge temperaturen van 1800 tot 2000 graden krijgen voor het productieproces. Het is volgens het bedrijf RIFT duurzaam. Er komt bijna geen afval vrij bij het verbranden. En de roest die overblijft na verbranding, kan weer gebruikt worden . Het bedrijf hoopt op deze manier 1 gigaton CO2 te kunnen besparen in 2050. Dat is zeven keer de huidige uitstoot van Nederland.