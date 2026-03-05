Nog steeds onzekerheid onder Moerdijkers: 'In een gijzeling terechtgekomen'

De wens van het gemeentebestuur om Moerdijk op te heffen is al sinds 11 november bekend, maar vier maanden later overheerst voor veel inwoners nog steeds onzekerheid over de toekomst van hun dorp. Dat werd donderdag weer duidelijk tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden in Den Haag. Zelfs de vraag 'Kan het dorp toch niet blijven?' werd hier weer op tafel gelegd.

Het doel van het gesprek was inwoners, ondernemers en lokale bestuurders de gelegenheid te geven om aan Tweede Kamerleden duidelijk te maken wat ze van hen nodig hebben. Eén zaak staat duidelijk bovenaan dat lijstje: duidelijkheid. Bewoners en ondernemers maakten daarnaast van de gelegenheid gebruik om hun hart te luchten. Foute boel

"Een donkere dag", zo omschrijft Jeroen de Visser, inwoner van Moerdijk die 11e van de 11e. Wat als een normale bijeenkomst werd aangekondigd, bleek vele malen ernstiger te zijn, zo werd duidelijk toen Visser aankwam bij het dorpshuis: "Je komt binnen en je ziet het voltallige college met beveiligers. Zulke avonden hebben wij nooit in het dorpshuis. Je weet dan dat het foute boel is." Dat uit de uitnodiging geen enkele urgentie bleek, stoort hem. "Sommige mensen hebben het zelfs laten schieten, want een week eerder hadden we ook al zo’n bijeenkomst gehad." Hij noemt het besluit dat die dag gepresenteerd werd een totale verrassing, en het proces er naartoe gehaast en 'niet zorgvuldig'. Sinds die avond is er veel gebeurd. Zo zijn er bewoners die al vertrokken zijn uit Moerdijk. Een van hen is Raoul Nuijten. "Op twintig april krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning in een andere woonplaats", zegt hij.

De situatie zorgt volgens hem voor een tweedeling in het dorp, met blijvers en vertrekkers. Hij pleit voor het leefbaar houden van Moerdijk voor wie daar voorlopig woont en wil een passende vergoeding voor vertrekkers. "Ook bijkomende kosten zouden vergoed moeten worden, zoals overdrachtsbelasting. In mijn ogen is dat een heel redelijke vraag."

Gesprek over Moerdijk met leden van Tweede Kamer (foto: Debat Direct/Tweede Kamer).