ProRail verleidt dassen met nepburcht bij Ravenstein
Dassen hebben het treinverkeer bij Ravenstein de afgelopen jaren behoorlijk in de wielen gereden. De hoofdburcht van de dieren lag naast het treinspoor en ze groeven gaten onder de rails door. Hierdoor verzakte het spoor, waardoor treinen minder snel konden rijden en er dus vertragingen ontstonden. ProRail heeft nu een oplossing gevonden.
Vanuit de trein valt de kunstdassenburcht in de buurt van de spoorbrug bij Ravenstein niet op, omdat die verdekt zit. Toch zullen treinreizigers er blij mee zijn, want ProRail verwacht 'bijna geen acute, grote herstelwerkzaamheden en langdurige verstoringen van het treinverkeer door dassen'.
ProRail-ecoloog Folkert Volbeda haalde de hoofdburcht van de dassen namelijk weg en bouwde zelf een nepburcht op bijna dezelfde plek, bij het spoortalud. De verschillende kamers zijn ondergronds met buizen aan elkaar verbonden. Die zijn weer afgedekt met grond. Volgens de ecoloog heeft de das daarmee een eigen plekje en nog voldoende ruimte om zelf gaten te graven.
Aangezien de das een gewoontedier is, kun je er de klok op gelijkzetten dat die ook weer gaat graven onder het spoor. Maar juist daar heeft Volbeda een stokje voor gestoken. "We hebben het talud een stukje afgegraven en er speciaal gaaswerk opgelegd. Een paar maanden later zagen we op het oude plekje een nieuw graafspoor zitten. Maar dat stopte bij het gaas, dus het heeft zijn nut gehad."
Voordat ProRail de nepburcht neerzette, zaten er grote holen onder het spoor bij Ravenstein, waardoor het spoor verzakte en dat zorgde voor gevaar. De treinen konden lange tijd niet harder rijden dan veertig kilometer per uur. "Het is niet zo dat een trein ontspoort door de das, daarvoor is een burcht te klein. Maar wij moeten voorkomen dat het spoor verder verzakt. Daardoor kan het zijn dat treinen tijdelijk langzamer moeten rijden. Dan is de dienstregeling anders dan reizigers gewend zijn en daar worden zij en wij niet blij van."
De dassen voelen zich inmiddels helemaal thuis in de burcht van Volbeda. Zo erg zelfs dat de lentekriebels volop aanwezig zijn onder de grond. "Alles lijkt erop te wijzen dat er jonge dasjes onder de grond zitten. Dat maakt mij heel blij. We zien dat de vrouwtjesdas heel fanatiek met gras, takken en bladeren aan het rondslepen is en daarmee bekleedt ze hun kamers. Het kan een teken zijn dat er jongen zijn. Die poepen en plassen de boel in de burcht onder. Dassen houden juist hun huisje graag schoon."
Het is de eerste dassenburcht in Brabant die zo dicht bij het spoor is neergezet door ProRail. De meeste worden in een veld gebouwd. "Een burcht in een talud is een nieuwe manier. Het is mooi om te zien dat het werkt. Dus dat zijn we ook op andere locaties aan het onderzoeken."