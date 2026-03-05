ProRail verleidt dassen met nepburcht bij Ravenstein

Dassen hebben het treinverkeer bij Ravenstein de afgelopen jaren behoorlijk in de wielen gereden. De hoofdburcht van de dieren lag naast het treinspoor en ze groeven gaten onder de rails door. Hierdoor verzakte het spoor, waardoor treinen minder snel konden rijden en er dus vertragingen ontstonden. ProRail heeft nu een oplossing gevonden.

Vanuit de trein valt de kunstdassenburcht in de buurt van de spoorbrug bij Ravenstein niet op, omdat die verdekt zit. Toch zullen treinreizigers er blij mee zijn, want ProRail verwacht 'bijna geen acute, grote herstelwerkzaamheden en langdurige verstoringen van het treinverkeer door dassen'. ProRail-ecoloog Folkert Volbeda haalde de hoofdburcht van de dassen namelijk weg en bouwde zelf een nepburcht op bijna dezelfde plek, bij het spoortalud. De verschillende kamers zijn ondergronds met buizen aan elkaar verbonden. Die zijn weer afgedekt met grond. Volgens de ecoloog heeft de das daarmee een eigen plekje en nog voldoende ruimte om zelf gaten te graven.

Aangezien de das een gewoontedier is, kun je er de klok op gelijkzetten dat die ook weer gaat graven onder het spoor. Maar juist daar heeft Volbeda een stokje voor gestoken. "We hebben het talud een stukje afgegraven en er speciaal gaaswerk opgelegd. Een paar maanden later zagen we op het oude plekje een nieuw graafspoor zitten. Maar dat stopte bij het gaas, dus het heeft zijn nut gehad."

Dit gaas ligt als een deken over het spoortalud bij Ravenstein en voorkomt dat de das onder het spoor kan graven (foto: Wilco Zonneveld).

Voordat ProRail de nepburcht neerzette, zaten er grote holen onder het spoor bij Ravenstein, waardoor het spoor verzakte en dat zorgde voor gevaar. De treinen konden lange tijd niet harder rijden dan veertig kilometer per uur. "Het is niet zo dat een trein ontspoort door de das, daarvoor is een burcht te klein. Maar wij moeten voorkomen dat het spoor verder verzakt. Daardoor kan het zijn dat treinen tijdelijk langzamer moeten rijden. Dan is de dienstregeling anders dan reizigers gewend zijn en daar worden zij en wij niet blij van."

De dassen hebben het erg gezellig met elkaar bij de aangelegde dassenburcht naast het spoor bij Ravenstein (foto: ProRail).