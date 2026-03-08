Maker 'Bolle Jos' graffiti geeft uniek kijkje in zijn nachtelijke werkwijze

Begin februari reed een Bolle Jos-trein het station van Eindhoven binnen. De maker van deze graffiti, een bekend figuur in de scene, noemt zichzelf Seyar* of Mr. Whole Car. Zijn identiteit houdt deze rasechte Brabander angstvallig geheim, want wat hij doet is volstrekt illegaal. In zijn jonge jaren kostte het hem een celstraf van vijf maanden. Omroep Brabant ging een nachtje mee op pad in wat voelde als een militaire operatie. Deel één van een drieluik over die bijzondere nacht.

22:30 uur

Het miezert op de verlaten carpoolplaats waar we met de graffiti-schrijver afgesproken hebben. Twee appjes: 'Heb je een ander nummer geappt.' en 'Ben 20 minuten later.' Ze maken de sfeer alleen maar geheimzinniger, want we gaan iets illegaals doen. 'Wat gaat er allemaal gebeuren?' Dan arriveert een busje met vier mannen. Een joviale man genaamd Seyar stapt uit, geeft een hand en zegt: "We gaan naar de Ardennen." Hij ziet de geschrokken blik in de ogen van de verslaggever. "Het is maar anderhalf uur rijden en daar is het droog." Verbluft stappen we in en rijden richting België. 01:00 uur

Na ruim twee uur rijden hebben we de bestemming bereikt: een treinstation diep in de Ardennen. Alsof het een militaire operatie betreft, stappen we op een verlaten plek achter het rangeerterrein uit. Nu pas wordt duidelijk waarom Seyar drie maten heeft meegenomen. Twee van hen zijn checkers of spotters. Zij worden rondom het station op de uitkijk gezet. "Niet appen, maar bellen als je de popo (politie, red.) ziet", spreekt Seyar streng tot zijn spotters. Nog voor de groep het in de gaten heeft, verdwijnt Seyar om de plek te verkennen waar de treinstellen staan. We wachten gespannen een kwartier. Naast ons liggen drie zware boodschappentassen vol spuitbussen en een uitschuifbare ladder. Gelukkig is het droog en niet te koud voor februari.

Het rangeerterrein blijkt verrassend eenvoudig te bereiken. Geen hekken of afrastering. We lopen zo het terrein op. De eerste illegale daad: het betreden van een spoorwegterrein, wat strafbaar is.

"Dit is de 'Champions League' onder de graffiti."

De vierde handlanger, Mosa*, is een jonge vriend die helpt bij het zetten van de graffiti op het treinstel. Ze beginnen met het aanbrengen van de ondergrond. De specialiteit van Seyar is whole cars (volledig rijtuig beschilderen, red.), wat hij zelf de 'Champions League' onder de graffiti noemt. Het kost veel meer tijd om een compleet rijtuig vol te schrijven dan alleen maar een panel piece (graffiti tussen twee ramen, red.) te zetten. Met alle bijbehorende risico's van betrapt worden. Daarom draagt hij ook de bijnaam 'Mr. Whole Car'. Een rijtuig volschrijven kost tussen de dertig en veertig spuitbussen. "Hier gaan er meer op omdat we hem eerst helemaal inkleuren. Is eigenlijk van de zotte", zegt hij terwijl hij met de zoveelste spuitbus rammelt.

Seyar brengt een onderlaag aan voor zijn 'Trump vs World' graffiti (foto: Ruud Ritzen).



























Mosa zet de ladder tegen het treinstel en trekt een blauwe vlak over de volle 27 meter lengte van de wagon. Hij gaat ladder op, ladder af. Seyar is blij dat hij op zijn leeftijd op de grond kan blijven en spuit er een paars vlak onder. Daaronder komt weer een gele baan. Alles in het donker. Het oranje licht van een lichtmast even verderop is net te zwak. "Normaal parkeren ze die treinstellen net iets dichter bij die lamp." De duisternis beschermt ze tegen mogelijke beveiligers. Wat er op de trein moet komen te staan, blijft het eerste anderhalf uur nog een geheim.

"Graffiti heeft geen grenzen, religie of kleur. Het is een lifestyle, het stroomt door je aders."