Spookauto met schade na drie maanden verdwenen: ‘Mooi zo, weg ermee!’

Een mysterieuze spookauto met politielint eromheen is ineens weg. De beschadigde wagen zonder kentekenplaten stond drie maanden pal naast een drukke weg in Breda. De eigenaar heeft hem weggehaald. “Heel raar allemaal”, vinden buurtbewoners.

De Ford Ka had flinke krassen. De auto stond al die tijd slechts een paar centimeter van de weg. Precies op een plek waar auto’s naar een strook kunnen sturen om rechtsaf te slaan. In het donker kon het dus schrikken zijn voor bestuurders. Hij zou nu ongeveer een week weg zijn.

Een flinke hoop glasscherven is alles wat nog in de berm ligt aan de Ettensebaan. “Mooi zo! Weg ermee”, reageert buurtbewoner Judith Verhoeven. “Raar dat ‘ie er zo lang heeft gestaan.”

Verlopen kentekenplaten

De politie liet eerder weten dat de auto er sinds december stond. “Het is waarschijnlijk een voertuig met verlopen exportkentekenplaten (witte platen met zwarte letters, red.). De kentekenplaten zijn in beslag genomen en de eigenaar wordt op de hoogte gesteld”, vertelde een woordvoerder van de landelijke eenheid aan Omroep Brabant.

Het weghalen bleef een poos een mysterie. Politie en gemeente wezen naar elkaar op de vraag wie hem weg moest (laten) halen. De regionale en landelijke politie zeggen de wagen niet weg te hebben gehaald.

Eigenaar haalde hem weg

Ook een woordvoerder van de gemeente Breda zei geen informatie te hebben vanuit handhaving, maar kwam daarop terug en kon alleen zeggen: "Er is contact opgenomen met de eigenaar van de auto en die heeft 'm weggehaald. Het kostte wat tijd om die te bereiken." Waarom dat zolang duurde, blijft onduidelijk.

Buurtbewoners blijven verbaasd en opgelucht achter. De 77-jarige Annelies de Lange: “Dat ze dat zo lang naast de weg laten staan. Vreemd!”

Volgens een buurman had het makkelijk sneller gekund, ook al had de auto geen kentekenplaten. “De politie kan de eigenaar toch zo achterhalen met het chassisnummer?" Dat is een unieke identificatiecode die alle voertuigen moeten hebben. “Maar, weghalen mag niet zomaar”, weet hij.