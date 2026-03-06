Deze bekende Brabanders staan op de kieslijst voor de gemeenteraad

Politieke partijen halen alles uit de kast om stemmen binnen te harken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van kekke video's tot verrassende verkiezingsleuzen en posters. Maar daar blijft het niet bij. Ook aan bekende Brabanders wordt getrokken. Zangers, sporters en landelijke politici verschijnen op stemlijsten om als kieskanon te proberen met die lokale partij een extra zetel te winnen.

Zie je het al voor je? Django Wagner die tijdens een gemeenteraadsvergadering meebeslist over een snelfietspad? In Nuenen kan het zomaar gebeuren. De zanger van hits als Kali en Mooie Blauwe Ogen staat op de kieslijst van Combinatie Nuenen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kan hij zomaar ineens raadslid worden. Al is de kans niet heel groot dat Wagner zijn zangmicrofoon in gaat ruilen voor de interruptiemicrofoon in de raadszaal. Wagner staat op plek 12 en Combinatie Nuenen heeft nu twee zetels. Lijstduwers

Wagner staat op de lijst als lijstduwer, zoals de meeste bekende Brabanders op een onverkiesbare plek op de kieslijsten zijn gezet. Als lijstduwers moet hun bekendheid voor meer stemmen gaan zorgen, is de hoop van de politieke partijen.

In Eindhoven heeft oud-PSV'er Willy van de Kerkhof zich aan het CDA verbonden. Plek 50 op de kieslijst is voor de voormalig voetballer. Tweelingbroer René is niet politiek actief. Wie dat wel is? Zangeres Lenny Kuhr. Op de voormalig winnares van het Eurovisiesongfestival kan ook gestemd worden in Eindhoven. Kuhr staat als lijstduwer op de lijst bij de nieuwe partij EVE. Daarop staat ook voormalig Omroep Brabant-dj Eefke Boelhouwers.

Tom Berendsen was Europarlementariër voor het CDA (archieffoto: Omroep Brabant)

Veel bekende koppen Breda

Wie de kieslijst in Breda goed bestudeert, ziet ook veel bekende koppen. Hij is pas twee weken de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, maar op Tom Berendsen (CDA) kan gewoon gestemd worden voor de gemeenteraad. Net als oud-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP). Een andere bekende Brabander bij de socialisten in Breda: de bekende advocaat Peter Schouten. Fractievoorzitter Tweede Kamer

Op wie je ook kunt stemmen in Breda? Klaas Dijkhoff. De oud-fractievoorzitter van de VVD staat bij de liberalen op plek 50. Opvallend genoeg is de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer ook verkiesbaar. Ruben Brekelmans staat op plek 27 bij de VVD in Oisterwijk. In Oss zoeken ze het ietwat sportiever op. Daar kan worden gestemd op bijvoorbeeld schaker Loek van Wely (DDO) of eredivisiegrensrechter Rick van Rijn (VDG). Hier lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.