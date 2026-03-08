Loes en Jan zijn blij met versmalling Ringbaan West: ‘Snappen de zorgen’

“Hier op de stoep nog even napraten met mensen die vertrekken, dat is niet fijn”, stelt Loes Hopmans, die aan de Ringbaan West woont. Tilburgers vinden de weg lawaaierig, onveilig en ze hebben last van fijnstof en uitlaatgassen. Zij zijn daarom ook blij met de plannen de weg terug te brengen tot één baan per rijrichting. “Wij snappen de zorgen van andere mensen, maar het gaat wel om onze leefomgeving.”

Toen bekendgemaakt werd dat de Ringbaan West smaller zou worden, zorgde dat voor de nodige ophef. Het wordt drukker in de stad en voor sommige Tilburgers klinkt een wegversmalling dan niet als een logische oplossing. “Ik snap dat mensen dat raar vinden”, stelt Jan Engelen, net als Hopmans lid van de Werkgroep Leefbaarheid Ringbaan West. “Maar het verminderen van het aantal rijstroken verbetert de doorstroming, dat is wat de experts aangeven.” Hopmans sluit zich aan bij die woorden. “Ik snap wel dat mensen zich zorgen maken en dat asfalt weghalen gek overkomt als er juist meer verkeer bijkomt.”

Werkgroep Leefbaarheid Ringbaan West Toen de versmalling van het zuidelijke deel van de Ringbaan West in augustus 2025 niet meer in de plannen stond, ondernam een groep bewoners actie. Ze gingen langs de deuren om na te vragen of hun zorgen door meer mensen gedragen werden. Dat bleek zo te zijn en daarom richtte het viertal de Werkgroep Leefbaarheid Ringbaan West op. Het afgelopen half jaar gingen zij met de gemeente in gesprek, deelden zij hun zorgen en die werden meegenomen in de plannen.

“Toen ging het ineens niet meer over de bewoners.”

De werkgroep voelde zich gehoord en was blij met de plannen. De gemeenteraad stemde in met de versmalling, maar Hans Smolders startte een petitie en daarna zelfs een referendum. “Dat was echt een koude douche”, stelt Engelen. “Toen ging het ineens niet meer over de bewoners. We vroegen ons af waarom we er al die tijd in hadden gestoken.” Loes vult aan: “We hadden echt het gevoel dat er naar ons geluisterd was. Dat referendum kwam toen echt als een verrassing en dat voelde niet prettig.” Uiteindelijk besluit de gemeenteraad het referendum van tafel te vegen. Het ging Engelen ook niet alleen om de versmalling van de ringbaan. “We vinden het een goed plan dat er ligt, niet alleen omdat dat voor ons van belang is. Er is ook nagedacht over maatregelen voor geluidsoverlast en sluipverkeer op andere wegen. Mensen uit andere wijken en buurten steunen dit plan ook.” Zo komt er op de Baroniebaan een extra geluidswand en start er na de zomer een onderzoek naar sluipverkeer in de omliggende wijken.

“Soms moet je ook gewoon zeggen: ‘de gemeente heeft dit goed gedaan’.”