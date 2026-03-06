Borden moeten zelfmoord tegengaan bij Merwedebrug

De Merwedebrug krijgt zelfmoordpreventieborden. Die moeten suïcidepogingen op de oeververbinding tussen Brabant en Zuid-Holland voorkomen. Het voorstel van CDA Altena-raadslid Jade Buchholtz is deze week unaniem aangenomen. “Dit is een krachtig en steunend signaal, aan mensen die kampen met donkere gedachten.”

Daarom pleitte Buchholtz voor het plaatsen van preventieborden op en bij de Merwedebrug, tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Die borden verwijzen naar 113 Zelfmoordpreventie, dat een luisterend oor biedt aan mensen die denken aan zelfdoding. Haar plan wordt nu breed gesteund in de gemeenteraad.

“Je moet wel de wanhoop nabij zijn om hiervan af te durven springen”, vertelde CDA Altena-raadslid Jade Buchholtz in september tegen Omroep Brabant, terwijl ze vanaf de Merwedebrug het water intuurde. Tussen 2015 en 2025 werden twaalf suïcidepogingen gedaan bij de Merwedebrug, meldt Rijkswaterstaat.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat van 113 Zelfmoordpreventie of telefonisch op 113 of 0800-0113 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar).

'Nog één keer laten aarzelen' Sinds dit jaar zijn gemeenten verplicht suïcidepreventie op te nemen in hun gezondheidsbeleid. Het voorstel van Buchholtz, om 113-borden op de Merwedebrug te plaatsen, is al meerdere keren behandeld in de gemeente Altena. “Ik denk dat het een mogelijke preventiemaatregel kan zijn, om mensen met suïcidale gedachten nog één keer te doen laten aarzelen.”

Dat bewijst spoorbeheerder ProRail al. Zij plaatste eerder 113-borden en slimme camera’s bij risicovolle spoorweglocaties. Het afgelopen jaar nam het aantal zelfmoordpogingen op de aangepakte locaties met 45 procent af.

In buurgemeente Gorinchem wordt al langer gepleit voor slimme camera's aan beide zijden van de Merwedebrug. De camerabeelden kunnen live of met behulp van AI in de gaten gehouden worden, zodat er op tijd gehandeld kan worden bij een suïcidepoging of vermissing.

'Praten helpt'

CDA-raadslid Buchholtz is blij dat haar voorstel unaniem wordt gedragen in de gemeente Altena. “Dit is een krachtig en steunend signaal, aan mensen die kampen met deze donkere, suïcidale gedachten”, zegt ze. “Dat wij hen zien, horen en steunen en ook echt serieus nemen. We moeten dit taboe doorbreken, verlichting bieden en verwijzen naar hulp.”

Ze hoopt dat de preventieborden een effectief middel zijn om het gesprek over zelfmoordgedachten te starten. “Want praten helpt. Het is belangrijk dat mensen met suïcidale gedachten weten waar ze hulp kunnen zoeken.”

‘Geen tijd te verliezen’

113 Zelfmoordpreventie stelde daarom voor om samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Altena en buurgemeente Gorinchem een werkbezoek te brengen aan de Merwedebrug, om een gezamenlijk beeld te vormen van de locatie en te bepalen welke maatregelen uitvoerbaar zijn.

Daar wil Buchholtz niet op wachten. “We moeten gewoon overgaan tot definitieve plaatsing van deze belangrijke hulpverwijzingsborden”, vindt zij. Per maand overlijdt er namelijk gemiddeld één volledige schoolklas aan zelfdoding. “We hebben geen tijd meer te verliezen.”

Uiterlijk 1 april moet het college van burgemeester en wethouders met een uitvoeringsplan komen. Wethouder Shah Sheikkariem heeft beloofd het de hoogste prioriteit te geven. “We gaan direct actie ondernemen.”